Subsidio al crédito hipotecario: Revisa la fecha límite para acceder

15 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El subsidio al crédito hipotecario, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en conjunto con el Ministerio de Hacienda, busca facilitar la compra de viviendas nuevas para familias de ingresos medios mediante una reducción de la tasa de interés y del pie exigido para acceder a un préstamo.

El beneficio conjunto con el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) contempla 80 mil cupos para la compra de viviendas nuevas de hasta 6.000 UF. Sin embargo, quienes estén interesados en acceder deben considerar la fecha límite establecida por las autoridades.

¿Hasta cuándo se puede acceder al subsidio al crédito hipotecario?

Según la información publicada por el Minvu, el plazo para acceder al beneficio se extiende hasta el 31 de mayo de 2028 o hasta que se agoten los 80 mil cupos disponibles, lo que ocurra primero.

Por ello, quienes busquen comprar una vivienda nueva mediante este mecanismo deben tener en cuenta tanto la fecha límite como la disponibilidad de cupos.

¿En qué consiste el beneficio?

El subsidio permite disminuir el monto del dividendo mensual a través de una reducción de aproximadamente un punto porcentual en la tasa de interés del crédito hipotecario. Por ejemplo, una tasa del 4% podría bajar al 3%.

Además, las personas que no cuenten con ahorros suficientes para cubrir un pie mayor pueden acceder al financiamiento poniendo solo el 10% del valor de la vivienda.

Como ejemplo, el Minvu presenta el caso de una propiedad de 4.000 UF financiada a 30 años. Considerando una reducción de un punto porcentual en la tasa hipotecaria, el dividendo mensual bajaría de $644 mil a $570 mil, lo que representa un ahorro de $74 mil al mes.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

De acuerdo con el Minvu, el beneficio está dirigido a personas naturales y permite financiar la compra de viviendas nuevas cuyo valor no supere las 6.000 UF.

Para solicitarlo, los interesados deben seguir estos pasos:

Encontrar una vivienda que cumpla con los requisitos del subsidio.

Acercarse a una de las entidades financieras adscritas al beneficio.

Obtener la aprobación del crédito hipotecario.

Una vez aprobado el préstamo, el beneficio se otorga automáticamente. No es necesario realizar otras gestiones, ya que el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto correspondiente al subsidio.

¿Dónde se puede solicitar?

El beneficio puede solicitarse en alguna de las 18 entidades financieras adscritas, entre ellas BancoEstado, Banco de Chile, Banco Santander, Banco Bci, Banco Falabella, Banco BICE, Banco Consorcio, Banco Internacional, Banco Security, Coopeuch, Itaú Chile y Scotiabank.

La lista también incluye a 4 Life Crédito Hipotecario, AMH Penta Vida, Hipotecaria Evoluciona, MetLife Chile, Mutuos Hipotecarios Renta Nacional S.A. y MyV Hipotecarios.

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