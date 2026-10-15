Vecinos denuncian disparos y fuegos artificales de presuntos barristas en Maipú: Balas ingresaron a sus viviendas
- Por Vicente Guzmán | Julio Ahumada
¿Qué pasó?
Vecinos de Maipú, en la Región Metropolitana, denunciaron que durante la noche del miércoles registraron disparos y fuegos artificiales que atribuyen a presuntos barristas.
Según los residentes, algunos proyectiles ingresaron a viviendas del sector de Villa San Luis. Los hechos estarían relacionados con la conmemoración del aniversario de la muerte de un hincha de fútbol.
En desarrollo...
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