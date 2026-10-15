"Cometí un error": El mea culpa de Mauricio Pinilla tras crisis de salud que lo llevó a la clínica

15 oct. 2026 - 08:15 hrs.

El exfutbolista Mauricio Pinilla entregó detalles sobre la compleja crisis de salud que lo llevó a ser internado en una clínica de Las Condes y reconoció que dejó sus tratamientos psicológicos y psiquiátricos al creer que ya había superado sus problemas.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el exdelantero relató los síntomas que experimentó antes de acudir a un recinto asistencial, entre ellos fuertes puntadas en el corazón, pérdida de fuerza y visión borrosa. Según explicó, sufrió una crisis de pánico que se extendió por varias horas.

Tras recibir el alta médica este miércoles, Pinilla aseguró que retomará sus tratamientos y que buscará reorganizar su medicación junto a sus médicos, reconociendo que dejar las terapias fue un error.

Mauricio Pinilla relató cómo comenzó su crisis de salud

Según contó a LUN, el exfutbolista llevaba un tiempo enfrentando una fuerte depresión y pensaba que había logrado superarla. Sin embargo, durante los últimos días sufrió un episodio que describió como una crisis de pánico intensa.

“Me sentía superfuerte, bien, súper contento, súper tranquilo, como lo había expresado en las últimas entrevistas. Pero colapsé, me dio una crisis de pánico de una hora y tanto, y una crisis de angustia que duró cuatro o cinco horas”, relató.

Pinilla explicó que comenzó a sentir puntadas en el corazón, debilidad física y visión borrosa, síntomas que lo llevaron a pensar que podía desmayarse. En ese momento, sus amigos lo acompañaron y lo trasladaron a una clínica.

El exdelantero también señaló que atravesaba un período emocional complejo, marcado por preocupaciones relacionadas con sus hijos, asuntos legales y otras situaciones personales que, según reconoció, lo tenían perturbado.

Descartó una sobredosis y los rumores sobre gastos millonarios

Luego de que se conociera su hospitalización, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible sobredosis y a un supuesto gasto de siete millones de pesos en un "carrete" durante el fin de semana largo.

Sin embargo, Pinilla descartó ambas versiones en su conversación con LUN. “No sé de dónde salió eso de que había sido una sobredosis. Nada que ver, no soy Elvis Presley”, afirmó.

Sobre los rumores relacionados con una fiesta, aseguró que estuvo descansando y durmiendo hasta el sábado por la noche, cuando se reunió con amigos. También negó haber gastado la millonaria suma que se le atribuía.

“Quiero dedicarme a mí”: Retomará sus tratamientos

El exfutbolista reconoció que uno de los principales errores que cometió fue abandonar sus medicamentos y sus terapias al sentirse mejor.

“Descanso, reposo y seguir con el tratamiento. Lo que pasa es que en un momento me creí tan fuerte que dejé mis terapias psicológica y siquiátrica. Dejé todos los medicamentos y me quedé con uno S.O.S hace dos o tres meses”, explicó.

Pinilla afirmó que retomará sus tratamientos y que conversará con sus médicos para revisar la medicación, considerando que algunos fármacos le provocaban temor y que sentía que le quitaban energía: “Quiero ser siempre yo, pero con alguna seguridad”, señaló, según consignó LUN.

Asimismo, manifestó su intención de volver a atenderse con su psiquiatra y psicólogo, además de evaluar otras terapias. Por ahora, sostuvo que su prioridad es recuperar la estabilidad emocional y cumplir con las indicaciones de los especialistas.

Mauricio Pinilla busca reorganizar su vida tras la hospitalización

En la entrevista, el exfutbolista también reconoció que había acumulado demasiadas responsabilidades y preocupaciones, situación que habría contribuido a su desgaste emocional.

Ahora, aseguró que pretende ordenar sus prioridades, retomar el acompañamiento profesional y avanzar con mayor tranquilidad en sus actividades.

Su testimonio se conoce luego de varios días de preocupación por su estado de salud, tras una hospitalización que atribuyó a una crisis de pánico y angustia, y en la que, según explicó, influyó el haber dejado sus tratamientos al creer que ya estaba recuperado.

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