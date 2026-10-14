"Gracias al nuevo amor de mi vida": El emotivo mensaje de Cony Capelli tras el complejo momento con el padre de su hijo

14 oct. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del duro descargo que realizó a inicios de semana contra su expareja y padre del bebé que espera, Sebastián Daroch, la bailarina y ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, reapareció en sus redes sociales para compartir una íntima y positiva reflexión sobre su proceso de maternidad.

La influencer utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores tras los momentos de angustia expuestos días atrás, enfocándose por completo en la contención de su entorno y en las sensaciones de su embarazo.

"Hoy me sostuve con esas burbujitas"

En su publicación, Capelli detalló la conexión que ha comenzado a sentir con su bebé a las 19 semanas de gestación, describiendo la experiencia con emoción:

"Hoy me sostuve con esas burbujitas que siento en mi vientre. Con ese aleteo de mariposita que transita de un lado para otro, haciéndose presente".

Asimismo, la bailarina dedicó cariñosas palabras a la etapa que inicia, destacando también su propia fortaleza para asumir la maternidad en soledad:

"Gracias al nuevo amor de mi vida por llegar a mí. Gracias también a mí, Constanza, por ser una mujer increíble, inteligente, luchadora, cariñosa, leal, por tener la fuerza y valentía que requiere ser mamá hoy en día en un mundo como el que está".

Red de apoyo y futuros planes

Junto con agradecer a su círculo cercano por la contención brindada durante estos días difíciles, destacando a los "buenos seres humanos y tremendos amigos" que la acompañan, la exchica reality manifestó que se encuentra trabajando en "recuperar el poder que dejé en otras manos".

Finalmente, Capelli reveló entre sus seguidores la profunda emoción que le genera sentir a su bebé con mayor frecuencia día a día, e incluso sorprendió al dejar abierta la posibilidad de ingresar a estudiar una carrera profesional a futuro.