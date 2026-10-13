"Me cansé, ya no me callo más": Cony Capelli arremete contra el padre de su bebé en medio de su embarazo

13 oct. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Duró solo un par de minutos en sus historias de Instagram, pero el mensaje fue directo y contundente. Cony Capelli expuso el quiebre total con Sebastián Daroch, el padre del hijo que espera, revelando el complejo momento que atraviesa en pleno embarazo.

La ganadora de Gran Hermano no se guardó nada al plasmar el contraste entre su realidad y la de su expareja.

"El papá saliendo a carretear"

"El papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. Me cansé, ya no me callo más".

A continuación, la bailarina transparentó la angustia que le genera enfrentar este proceso sin el apoyo del padre:

"Es muy difícil para mí esto, viviendo el proceso que estoy viviendo. Es muy difícil. Me encuentro en una situación de mucha angustia".

Lejos de proyectar una maternidad idealizada, la influencer reconoció el golpe de realidad, aunque remarcó que seguirá adelante:

"Jamás pensé que esto sería de la manera en que se está gestando. Seguiré como muchas mujeres lo hacen, saliendo adelante con amor por mi bebé (...) Ya que es mi responsabilidad como mamá continuar y seguir, aunque todo sea un caos. Las madres no podemos renunciar a nuestra maternidad".

Un quiebre que ya venía dando señales

Antes de borrar la publicación contra Daroch, Capelli se había tomado un espacio para agradecer la contención de sus seguidores, donde admitió que se ha sentido sola con frecuencia durante los últimos meses.

"Quiero agradecer a mi pequeña comunidad por acompañarme en este proceso con tanto amor, cariño, precaución y empatía. Muchas veces en este proceso me he sentido sola".

El vínculo entre ambos venía sumando capítulos inciertos. Tras confirmar que terminaron su relación en septiembre, los rumores de una reconciliación reaparecieron en octubre luego de que se difundiera una fotografía de ambos juntos. Sin embargo, este último descargo deja en claro que el quiebre está lejos de arreglarse.