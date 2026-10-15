El ambicioso plan que lidera Cencosud para renovar un histórico ícono del centro de Santiago

15 oct. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de un plan público-privado para darle una nueva cara al casco histórico de la capital, el grupo Cencosud confirmó su participación activa en los trabajos de restauración y mejoramiento del icónico Mercado Central de Santiago.

A través de su cadena especializada en hogar y construcción, Easy, el holding multinacional formará parte de las obras que buscan renovar la fachada del tradicional edificio de la comuna de Santiago, un inmueble patrimonial cuyas paredes exteriores no recibían una intervención integral desde 2011.

Un trabajo de 2.600 metros cuadrados en el barrio Mapocho-La Chimba

El proyecto arrancó oficialmente con la presencia de autoridades nacionales y locales, encabezadas por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. La intervención contempla la limpieza profunda, tratamiento de muros y pintura de más de 2.600 metros cuadrados de fachada, con una duración proyectada hasta el mes de diciembre.

La participación de la firma privada se concreta en alianza con la Municipalidad de Santiago y la administración del Mercado Central, sumando además la colaboración técnica de proveedores y fundaciones asociadas para fortalecer la seguridad, la actividad comercial y el turismo en el sector.

Al respecto, la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Cencosud, María Soledad Fernández, destacó el impacto de la iniciativa: "Para Cencosud y Easy es un orgullo contribuir a la puesta en valor del Mercado Central, uno de los principales íconos patrimoniales de Santiago".

"Terapia de Hogar": El programa detrás de la renovación

La participación de Easy en el Mercado Central se realizará mediante "Terapia de Hogar", un programa social y de voluntariado impulsado por la compañía desde hace una década, en el que participan sus trabajadores, proveedores de materiales y organizaciones comunitarias.

Si bien la iniciativa nació hace diez años orientada a la reparación de viviendas en sectores vulnerables, con el tiempo extendió su impacto hacia recintos comunitarios como cuarteles de bomberos y sedes vecinales. A la fecha, la red de voluntariado de la firma acumula más de 300 proyectos ejecutados a lo largo del país, alcanzando a más de 220 mil personas beneficiadas con la mejora de su entorno.

La participación de Cencosud en el casco histórico de Santiago

La restauración del Mercado Central representa el tercer proyecto de gran escala que ejecuta la marca en el casco histórico de la capital en el último tiempo.

Previamente, bajo este mismo esquema de alianzas, la compañía lideró los trabajos de recuperación en las fachadas de otros dos edificios clave del patrimonio nacional: