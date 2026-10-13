Remate de excedentes de Sodimac: Revisa fecha, requisitos y lotes disponibles desde los 5 mil pesos

13 oct. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una atractiva oportunidad comercial se abrirá para emprendedores, pymes y público general tras anunciarse una subasta de excedentes de inventario de Sodimac. La subasta, realizada por Remates Zárate, pondrá a disposición una amplia variedad de artículos a precios reducidos.

El proceso se llevará a cabo de manera telemática el miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 10:30 horas, a través de la página de remateszarate.cl.

¿Cómo revisar los productos antes de ofertar?

Para evaluar las condiciones de los lotes antes de realizar cualquier postura, los interesados cuentan con dos modalidades para conocer el estado de los productos:

Desde el viernes 23 de octubre a las 22:00 horas, en la página de Remates Zárate, se publicarán imágenes, detalles completos de los lotes y los montos mínimos, para que los interesados tengan la información clara para la subasta del 28 de octubre.

Por otro lado, el martes 27 de octubre se llevará a cabo una exhibición presencial, entre las 09:30 y las 17:30 horas, en sus bodegas ubicadas en San Ignacio 101, comuna de Quilicura.

Si bien asistir a la exhibición presencial no es un requisito excluyente para ofertar, la organización recuerda que los productos se comercializan "a la vista y como cuerpo cierto", en el estado en que se encuentran. Por eso, la exhibición presencial se consolida como la instancia oficial para verificar detalles, piezas o estado de los artículos previo a las pujas.

Requisitos y paso a paso para participar

Para los interesados en participar, se deben registrar en la página de Remates Zárate; luego es obligatorio realizar una transferencia o depósito de $500.000 a la cuenta corriente de la casa de remate, lo que quedará como garantía; además, en él se debe detallar obligatoriamente el RUT del participante.

Si la persona que depositó el dinero no se adjudica ningún lote durante el remate, el dinero será reembolsado en un plazo máximo de 72 horas hábiles. En caso de quedarse con alguna subasta, el monto será abonado al saldo final.

Es importante que los participantes tengan claro que cada adjudicación contempla una comisión del 15% para la casa de remates, más el 19% de IVA.

Algunos de los lotes destacados

La subasta contempla más de 684 lotes con precios iniciales muy competitivos en diversas categorías:

Tecnología y accesorios : Cajas organizadoras con cables y conectores variados desde $5.000.

: Cajas organizadoras con cables y conectores variados desde $5.000. Hogar y línea blanca : Freidoras de aire (marcas como Ninja, Cooper Chef y Kitchen-It) con mínimos entre $15.000 y $40.000, además de lavadoras Mademsa y Fensa, estufas a parafina y cocinas a gas.

: Freidoras de aire (marcas como Ninja, Cooper Chef y Kitchen-It) con mínimos entre $15.000 y $40.000, además de lavadoras Mademsa y Fensa, estufas a parafina y cocinas a gas. Muebles y oficina : Diversos escritorios, cajoneras, kárdex con ruedas, cómodas y juegos de comedor desde los $5.000.

: Diversos escritorios, cajoneras, kárdex con ruedas, cómodas y juegos de comedor desde los $5.000. Camping y aire libre: Sacos de dormir y colchones inflables con posturas iniciales desde $10.000.

Esta subasta representa una excelente alternativa tanto para personas que buscan equipar el hogar a un costo menor de lo que ofrecen las tiendas de retail, como para comerciantes y revendedores que buscan abastecerse de insumos, herramientas y productos para sus negocios con un margen competitivo.