Partido Comunista propone un IFE para cesantes: "Que vaya directo y al hueso a la gente que está sufriendo"

13 oct. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, propuso implementar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para apoyar a las personas que se encuentran sin trabajo en Chile. La iniciativa busca entregar ayuda económica directa a quienes enfrentan las consecuencias del desempleo.

La propuesta fue planteada este martes en Radio Cooperativa, donde el dirigente abordó la situación económica y respaldó la necesidad de tomar medidas inmediatas: "Estoy muy de acuerdo con lo planteado el fin de semana por la senadora Paulina Núñez en que hay que hacer algo ahora ya para abordar la crisis", sostuvo.

Carmona apuntó a la situación que afecta a cerca de un millón de personas sin empleo y sus familias, señalando que "repercute en la condición de vida de todas las familias a las cuales ellos pertenecen. Por consiguiente, no hay tiempo (que perder)”, afirmó.

Carmona plantea apoyo estatal directo para los desempleados

El timonel del PC propuso que la ayuda económica llegue directamente a quienes más lo necesitan, tomando como referencia el IFE que se entregó durante la pandemia de Covid-19: "Un IFE que vaya directo y al hueso a la gente que está sufriendo mucho más la consecuencia de esto", señaló Carmona, quien también cuestionó la posibilidad de que las personas sin trabajo recurran al endeudamiento para cubrir sus gastos.

"La única alternativa es que se endeuden, pero para eso hay que ser sujeto de crédito, y la inmensa mayoría de quienes están en esta condición no son sujetos de crédito", argumentó.