Largas filas en Feria Laboral de Viña de Mar: "Es una respuesta concreta para aportar a combatir el desempleo"

26 sept. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

La segunda jornada de la feria laboral en Viña del Mar reunió a más de 300 personas desde temprano, buscando postular a cerca de 500 puestos de trabajo ofrecidos por al menos 15 empresas.

La iniciativa, organizada en conjunto con el municipio de Viña del Mar, la Cámara Regional de Comercio, el Sence y otros, responde a la alta tasa de cesantía en la región de Valparaíso, que alcanza un 10,4%.

Los asistentes, como Manuel y Benjamín, expresaron sus experiencias y dificultades para encontrar empleo en sus áreas.

¿Qué dijeron?

"Soy ingeniero en gestión de empresas y busco trabajo en el área de administración. Busco trabajo hace 5 meses y necesito una oportunidad", dijo el primero, mientras el segundo señaló que "tengo 27 años y busco desarrollarme en cualquier cosa, aunque soy audiovisual. De lo que sea trabajo, porque solo he tenido empleos temporales".

La feria, que comenzó el 25 de septiembre y finaliza este sábado 26, atiende desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Finalmente, Rolando Rojas, gerente de Mall Marina, expuso que "esta iniciativa nace de un trabajo colaborativo de varias entidades y nace porque el empleo es de las principales preocupaciones de las familias chilenas. Esto es una respuesta concreta para aportar a combatir el desempleo".

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