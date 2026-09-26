"Me siento mejor que hace 20 años": Mamá de Marcianeke se reinventa a los 44 años y sorprende con radical cambio

26 sept. 2026 - 10:10 hrs.

Iyassna Muñoz decidió que era hora de vivir para ella. La mamá del cantante Marcianeke se reinventó por completo y hoy acumula 196 mil seguidores en redes sociales, luego de hacer pública su cuenta de Instagram (yyassnita) y Facebook, donde mostró su cambio físico y se llenó de elogios.

Según consignó LUN, la mamá de Marcianeke está a punto de cumplir 45 años y protagonizó un cambio que va más allá de lo físico.

"Yo era la mujer de la ropa más ancha, de los escotes que se quedaban guardados, del traje de baño que prefería no usar y de la foto que pensaba dos veces antes de publicar", recordó.

"Me escriben muchas mujeres y me preguntan cómo lo hice", agregó.

"Me siento mejor que hace 20 años atrás"

Iyassna hizo familia muy joven: tuvo a su primera hija a los 15 años y pasó 27 años junto al padre de sus tres hijos. Cuando se separó, tuvo que preguntarse: "¿Qué quería Yasna para Yasna? Me dediqué más a ser mamá y no a ser mujer".

El primer empujón vino de sus propios hijos, quienes la animaron a arreglarse y escucharse a sí misma. Partió por lo básico: manicure, pedicure, pestañas y extensiones de pelo, y hace unos meses incorporó procedimientos estéticos con profesionales: "Me siento mejor que hace 20 años", afirmó.

El cambio de mentalidad fue igual de profundo. "Cuando entendí que por tener más de 40 años no dejaba de ser mujer, que porque fui mamá no significa que no tenga encanto ni pueda sentirme sexy, ese fue el gran cambio", explicó.

Iyassna Muñoz Instagram

Hoy interactúa con sus seguidores, se muestra sin filtros y confiesa que lo que más la sorprendió fue la reacción de otras mujeres.

"Me escriben muchas mujeres de mi edad, mayores, más jóvenes, incluso de la edad de mis hijas, y me preguntan cómo lo hice. Me dicen: Qué linda se ve, me encanta verla así, ¿qué se hizo?, ¿cómo lo hizo?", contó emocionada.

Iyassna Muñoz participa en concursos de belleza —fue elegida reina de la Fiesta del Tomate en febrero de este año— y lo celebra sin culpas.

"Me gusta el momento en que estoy. Hoy tengo más seguridad que antes, más autoestima y la sensación de que estoy haciendo las cosas bien. Estoy pasándolo bien, bailo, me río y celebro la vida, porque sé lo que me costó llegar hasta acá", cerró.