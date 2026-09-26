Superintendencia reporta corte de luz en varias comunas de la Región Metropolitana: Metro interrumpió el servicio en dos líneas

26 sept. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, diversas comunas de la Región Metropolitana se han visto afectadas por un corte de energía eléctrica, el cual incluso interrumpió momentáneamente el servicio de dos líneas del Metro de Santiago.

Casi 130 mil clientes sin luz en la RM

De acuerdo al reporte de varios usuarios de redes sociales, el corte de luz afecta a sectores de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, San Bernardo, El Bosque, La Reina, Providencia, Ñuñoa y Santiago.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta un total de 129.094 clientes sin servicio en toda la Región Metropolitana (a las 10:30 horas). Puedes revisar la actualización constante de la autoridad pinchando aquí.

La falta de energía eléctrica también interrumpió la operación de las líneas 4 y 4A del Metro de Santiago; sin embargo, el tren subterráneo informó que la energía ya fue repuesta y ahora se trabaja en la normalización del servicio.

Las empresas distribuidoras de energía CGE y Enel no se han referido por el momento a este corte de luz que afecta principalmente al sector sur y suroriente de la capital.

Dentro de las afectaciones reportadas, se encuentra el apagado total de semáforos en avenidas como La Florida o Vicuña Mackenna. Además, de un corte de luz en el Mall Plaza Egaña.

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