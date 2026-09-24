Hasta 8 horas sin luz: Estas son las 7 comunas de la RM afectadas este viernes 25 de septiembre

24 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución realizará trabajos programados este viernes 25 de septiembre que provocarán interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de siete comunas de la Región Metropolitana.

Las suspensiones forman parte de las labores que desarrolla la empresa para mejorar la calidad del servicio y se extenderán durante distintos horarios, dependiendo de la comuna y el sector intervenido.

Los cortes de luz afectarán a sectores de Colina, Recoleta, Ñuñoa, La Florida, Cerro Navia, Maipú y Cerrillos.

Cortes de luz programados para este viernes 25 de septiembre

A continuación, se detallan los horarios informados para los cortes de luz programados:

Colina

En Colina, la interrupción del suministro eléctrico está programada entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

En Recoleta, el corte de luz se realizará entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Ñuñoa

En Ñuñoa, los trabajos contemplan una interrupción del suministro entre las 10:30 y las 16:30 horas.

ENEL

La Florida

En La Florida, el corte está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas.

ENEL

En Cerro Navia, la suspensión del servicio se extenderá entre las 09:30 y las 15:30 horas.

ENEL

Maipú

En Maipú, se informan interrupciones del suministro en cuatro periodos:

Entre las 09:00 y las 15:00 horas.

ENEL

Entre las 00:00 y las 06:00 horas.

ENEL

Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

ENEL

Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

ENEL

En Cerrillos, el corte de suministro eléctrico está programado entre las 23:00 y las 05:00 horas (noche del viernes).

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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