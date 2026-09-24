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Reportajes

Reportajes

Cabo Ortiz: Los secretos tras el crimen que conmocionó a Renca

24 sept. 2026 - 22:45 hrs.

Mega Investiga revela nuevos antecedentes del crimen del cabo 2º Alejandro Ortiz, incluyendo los movimientos de los imputados antes y después del robo con homicidio.

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