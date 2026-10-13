"Me da un poquito de miedo pensar en el futuro": Paula Bolatti revela compleja enfermedad que enfrenta a sus 33 años

13 oct. 2026 - 15:10 hrs.

La influencer y exchica reality Paula Bolatti atraviesa un proceso de adaptación luego de ser diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que ha comenzado a dificultar algunas de sus actividades cotidianas.

La argentina, de 33 años, dio a conocer su situación a través de redes sociales, donde compartió las dificultades que ha experimentado desde que recibió el diagnóstico, hace cinco meses. También habló de las emociones que ha debido enfrentar al convivir con una condición que, según explicó, actualmente no tiene cura.

Paula Bolatti relató cómo la enfermedad afecta su rutina diaria

Bolatti reconoció que antes de conocer su diagnóstico tenía una percepción distinta de esta enfermedad, que asociaba principalmente con personas mayores.

“Es una enfermedad autoinmune, crónica, que por ahora no tiene cura. Es una enfermedad que te recuerda todos los días que está ahí”, explicó.

La influencer también detalló cómo la artritis reumatoide ha repercutido en acciones tan simples como realizar tareas domésticas o utilizar sus manos. “Me cuesta abrir paquetes, me cuesta tender la cama, me cuesta, no sé, incluso cuando una amiga me pidió el otro día que le atara el top, no tenía la fuerza suficiente en mis dedos para hacerlo”, relató.

En ese contexto, la exchica reality reconoció que ha tenido que aprender a convivir con nuevas limitaciones físicas, pese a que anteriormente procuraba mantener hábitos saludables y una rutina vinculada al bienestar.

La culpa y el temor al futuro tras el diagnóstico

Otro de los aspectos que abordó Bolatti fue la sensación de culpa que experimentó después de conocer su condición. Según contó, el hecho de preocuparse por su alimentación, hacer deporte y cuidar su salud no evitó que se preguntara si podría haber hecho algo para impedir la enfermedad.

“Aunque siempre me preocupé por mi alimentación, por hacer deporte, por mi bienestar, no pude evitar sentir culpa. Pensaba si quizás podría haberlo evitado, pero la verdad es que hoy estoy aprendiendo que no todo depende de mí 100%”, reflexionó.

La influencer también reconoció que este proceso ha estado marcado por sentimientos contradictorios, entre los aprendizajes que ha obtenido y las dificultades que todavía le cuesta asumir.

“Hay muchas cosas que agradezco de este proceso, otras que estoy aprendiendo y otras que me dan mucha frustración. Y también me da un poquito de miedo pensar en el futuro”, expresó.

A través de su testimonio, Bolatti compartió parte de la adaptación personal que ha implicado recibir el diagnóstico a una edad en la que no esperaba enfrentarse a una enfermedad crónica.

En una de sus reflexiones, resumió el momento que atraviesa con estas palabras: “Aprendiendo a cuidarme, escucharme, aceptar mis nuevos límites y soltar la culpa por lo que no puedo controlar. Hay días buenos y otros de mucha frustración, y ambas cosas están bien”.

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