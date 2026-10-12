Millaray Viera tras diagnóstico de enfermedad Graves-Basedow: "Se me caían las cosas, tiritaba, me llegué a desmayar incluso"

12 oct. 2026 - 17:46 hrs.

Millaray Viera volvió a referirse públicamente a uno de los períodos más difíciles de su vida reciente.

Durante su participación en el podcast "La última palabra" de Radio Biobío, la comunicadora profundizó en el diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedow —una afección autoinmune asociada al hipertiroidismo— y reveló los críticos síntomas que enfrentó antes de acudir a un especialista.

Los síntomas físicos y la alerta de sus hijas

Durante la conversación, Viera reconoció que al principio minimizó los malestares pensando que se trataría de algo pasajero. Sin embargo, con el paso de los días, la afección se fue agravando.

"Me di cuenta cuando ya estaba muy mal: se me caían las cosas, tiritaba, me llegué a desmayar incluso... hasta llegar a un punto de decir que ya no era normal", relató la comunicadora.

A pesar de la gravedad de su estado físico, admitió que le costó tomar la determinación de consultar a un médico.

El punto de inflexión vino de la mano de sus hijas, quienes al percatarse del deterioro de su salud la impulsaron a buscar atención médica profesional sin más dilaciones: "Un día estaba muy mal, me fui a ver y era muy grave lo que me estaba pasando. Una enfermedad como esta es mortal".

Según reflexionó la propia animadora, haber atendido a tiempo ese llamado cambió drásticamente el curso de las cosas: "Probablemente, si no hubiese tomado esa decisión a tiempo, la historia habría sido súper distinta", sostuvo.

Instagram

El impacto estético y el proceso de "soltar"

Además de las complicaciones físicas que ponían en riesgo su bienestar, la enfermedad de Graves-Basedow trajo consecuencias físicas y oculares que afectaron la autoestima de la comunicadora, un factor especialmente sensible considerando su trabajo en los medios.

La animadora confesó que se cuestionó si seguiría siendo aceptada en la pantalla con los cambios físicos. Pero esto no fue un impedimento, ya que hoy en día se encuentra animando un programa de televisión en señal abierta.

Al abordar la superación de esos temores, la comunicadora concluyó que "soltar eso es sacarse una mochila gigante de encima".

Todo sobre Famosos chilenos