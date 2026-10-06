Subasta aduanera del 13, 14 y 15 de octubre: Estos son los lotes disponibles y así puedes participar

06 oct. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile anunció oficialmente la realización de la Subasta Electrónica N°5, un evento público que permite a personas naturales y empresas adjudicarse mercancías retenidas, decomisadas o en situación de abandono a precios sumamente competitivos.

Fechas clave del proceso

Para participar con éxito en este remate digital, es fundamental considerar el cronograma oficial establecido en la plataforma:

Publicación del catálogo : El catálogo oficial con los lotes disponibles se encuentra disponible desde el 2 de octubre.

: El catálogo oficial con los lotes disponibles se encuentra disponible desde el 2 de octubre. Fechas del remate : La subasta electrónica se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de octubre . Durante estos días, los usuarios inscritos podrán hacer y ajustar sus pujas en vivo a través del portal.

: La subasta electrónica se llevará a cabo entre el . Durante estos días, los usuarios inscritos podrán hacer y ajustar sus pujas en vivo a través del portal. Período de revisión : Los interesados pueden examinar presencialmente las mercancías en los almacenes y recintos de depósito autorizados antes de emitir sus ofertas.

: Los interesados pueden examinar presencialmente las mercancías en los almacenes y recintos de depósito autorizados antes de emitir sus ofertas. Pago de garantías: Para quedar habilitado e ingresar pujas durante las fechas del remate, es un requisito obligatorio pagar y validar la garantía financiera dentro de los plazos estipulados para cada lote.

Lotes y categorías disponibles

La subasta contempla una variada oferta de productos bajo la custodia de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso y otros recintos del país. Las categorías más destacadas incluyen:

Tecnología y entretenimiento : Equipamiento para gamers, artículos electrónicos y tecnología diversa.

: Equipamiento para gamers, artículos electrónicos y tecnología diversa. Hogar y construcción : Electrodomésticos, menaje de casa, artículos del hogar y materiales de construcción.

: Electrodomésticos, menaje de casa, artículos del hogar y materiales de construcción. Maquinaria e industria : Repuestos, motores reductores industriales y maquinarias de trabajo.

: Repuestos, motores reductores industriales y maquinarias de trabajo. Otros rubros: Indumentaria, artículos deportivos, iluminación (como faroles LED) y mercancías varias.

¿Cómo participar en la subasta aduanera?