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Subasta aduanera del 13, 14 y 15 de octubre: Estos son los lotes disponibles y así puedes participar

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile anunció oficialmente la realización de la Subasta Electrónica N°5, un evento público que permite a personas naturales y empresas adjudicarse mercancías retenidas, decomisadas o en situación de abandono a precios sumamente competitivos.

Fechas clave del proceso

Para participar con éxito en este remate digital, es fundamental considerar el cronograma oficial establecido en la plataforma:

  • Publicación del catálogo: El catálogo oficial con los lotes disponibles se encuentra disponible desde el 2 de octubre.
  • Fechas del remate: La subasta electrónica se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de octubre. Durante estos días, los usuarios inscritos podrán hacer y ajustar sus pujas en vivo a través del portal.
  • Período de revisión: Los interesados pueden examinar presencialmente las mercancías en los almacenes y recintos de depósito autorizados antes de emitir sus ofertas.
  • Pago de garantías: Para quedar habilitado e ingresar pujas durante las fechas del remate, es un requisito obligatorio pagar y validar la garantía financiera dentro de los plazos estipulados para cada lote.
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Lotes y categorías disponibles

La subasta contempla una variada oferta de productos bajo la custodia de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso y otros recintos del país. Las categorías más destacadas incluyen:

  • Tecnología y entretenimiento: Equipamiento para gamers, artículos electrónicos y tecnología diversa.
  • Hogar y construcción: Electrodomésticos, menaje de casa, artículos del hogar y materiales de construcción.
  • Maquinaria e industria: Repuestos, motores reductores industriales y maquinarias de trabajo.
  • Otros rubros: Indumentaria, artículos deportivos, iluminación (como faroles LED) y mercancías varias.

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¿Cómo participar en la subasta aduanera?

  • Ingreso seguro: Accede a la plataforma oficial subastaaduanera.cl e inicia sesión con tu ClaveÚnica.
  • Selección y pago de garantía: Elige los lotes de tu interés y efectúa el pago de la garantía correspondiente únicamente a través del botón de pago del sitio oficial (no se aceptan transferencias directas).
  • Revisión de bases y correcciones: Revisa la sección de Información Legal y las Fe de Erratas publicadas (que aplican a lotes específicos como el 46, 167, 225, 287, 289, 290, 304 y 338).
  • Pujar en la subasta: Con la garantía validada, podrás ofertar por tus lotes seleccionados entre el 13 y el 15 de octubre.

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