Subasta aduanera del 13, 14 y 15 de octubre: Estos son los lotes disponibles y así puedes participar
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile anunció oficialmente la realización de la Subasta Electrónica N°5, un evento público que permite a personas naturales y empresas adjudicarse mercancías retenidas, decomisadas o en situación de abandono a precios sumamente competitivos.
Fechas clave del proceso
Para participar con éxito en este remate digital, es fundamental considerar el cronograma oficial establecido en la plataforma:
- Publicación del catálogo: El catálogo oficial con los lotes disponibles se encuentra disponible desde el 2 de octubre.
- Fechas del remate: La subasta electrónica se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de octubre. Durante estos días, los usuarios inscritos podrán hacer y ajustar sus pujas en vivo a través del portal.
- Período de revisión: Los interesados pueden examinar presencialmente las mercancías en los almacenes y recintos de depósito autorizados antes de emitir sus ofertas.
- Pago de garantías: Para quedar habilitado e ingresar pujas durante las fechas del remate, es un requisito obligatorio pagar y validar la garantía financiera dentro de los plazos estipulados para cada lote.
Lotes y categorías disponibles
La subasta contempla una variada oferta de productos bajo la custodia de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso y otros recintos del país. Las categorías más destacadas incluyen:
- Tecnología y entretenimiento: Equipamiento para gamers, artículos electrónicos y tecnología diversa.
- Hogar y construcción: Electrodomésticos, menaje de casa, artículos del hogar y materiales de construcción.
- Maquinaria e industria: Repuestos, motores reductores industriales y maquinarias de trabajo.
- Otros rubros: Indumentaria, artículos deportivos, iluminación (como faroles LED) y mercancías varias.
¿Cómo participar en la subasta aduanera?
- Ingreso seguro: Accede a la plataforma oficial subastaaduanera.cl e inicia sesión con tu ClaveÚnica.
- Selección y pago de garantía: Elige los lotes de tu interés y efectúa el pago de la garantía correspondiente únicamente a través del botón de pago del sitio oficial (no se aceptan transferencias directas).
- Revisión de bases y correcciones: Revisa la sección de Información Legal y las Fe de Erratas publicadas (que aplican a lotes específicos como el 46, 167, 225, 287, 289, 290, 304 y 338).
- Pujar en la subasta: Con la garantía validada, podrás ofertar por tus lotes seleccionados entre el 13 y el 15 de octubre.
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