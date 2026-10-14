Anuncian nuevas lluvias en Santiago: ¿Cuándo regresarían las precipitaciones a la capital?

14 oct. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las lluvias, tormentas eléctricas y el tornado que afectó a Estación Central, Santiago tendrá varios días de una relativa pausa en las precipitaciones. Sin embargo, el pronóstico anticipa la posibilidad de que la lluvia regrese durante el próximo fin de semana y se extienda hasta la semana siguiente.

¿Cuándo volvería a llover en Santiago?

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, adelantó que las primeras precipitaciones podrían llegar a la capital durante la tarde-noche del domingo 18 de octubre De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de lluvias comenzaría a aparecer a las 18:00 horas.

La inestabilidad podría continuar durante el lunes 19 de octubre, jornada en que se esperan posibles chubascos acompañados de claros de sol.

Para el martes 20, en tanto, se proyecta una mayor probabilidad de lluvia más constante, que incluso podría prolongarse hasta el miércoles 21 de octubre.

¿Cómo estará el tiempo durante los próximos días?

Antes del posible regreso de las precipitaciones, Santiago tendrá jornadas marcadas principalmente por la nubosidad y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados o superiores.

Para este miércoles 14 de octubre, Santiago tendrá cielo despejado durante la mañana y nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima de 6,3 °C y una máxima de 22 °C. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica podría dejar precipitaciones débiles, locales y aisladas en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Para el jueves 15 de octubre se espera nubosidad parcial en gran parte de la capital, mientras que el viernes podría comenzar con cielo cubierto y presencia de nieblas o neblinas durante la mañana. El sábado 17, en tanto, se anticipa abundante nubosidad durante las primeras horas del día, con una máxima cercana a los 23 °C.

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