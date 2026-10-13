"Hasta la cintura": Inundación en sector de Ñuñoa dejó a residentes aislados por intensas precipitaciones

13 oct. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia se registró durante la tarde de este martes en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego de que las intensas precipitaciones provocaran una inundación que afectó a viviendas de un pasaje ubicado a la altura de Irarrázaval, entre dos automotoras. En el lugar, el agua acumulada llegó "hasta la cintura", obligando a los residentes a subir al segundo piso de sus casas.

Según el reporte de un equipo de Meganoticias desde el lugar, el agua ingresó a las viviendas y cubrió gran parte del pasaje, alcanzando más de un metro de profundidad en algunos sectores. Carabineros llegó a la zona junto a personal municipal y comenzó a recorrer las residencias, tocando puerta por puerta para verificar el estado de los vecinos y determinar si necesitaban ayuda.

Calles convertidas en ríos

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el agua comenzó a desplazarse hacia el pasaje luego de que se acumulara en avenida Irarrázaval, que se convirtió en un verdadero río durante las precipitaciones.

En el lugar, los equipos de emergencia también trabajaban para retirar vehículos que obstaculizaban el acceso, con el objetivo de facilitar el ingreso de personal municipal y otros equipos de asistencia. Además, hay preocupación por los adultos mayores que viven en el sector.

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