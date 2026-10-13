Llaman a evacuar campamento Ribera del Río en Talagante por desborde del Río Mapocho

13 oct. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar este martes el campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante por desborde del Río Mapocho.

"Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos Senapred activó mensajería SAE", destacaron en redes sociales.

La entidad agregó: "Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Tormenta eléctrica en la RM

La situación se produce en medio de una tormenta eléctrica esta jornada, que ha causado estragos en la Región Metropolitana, con truenos, granizos e intensas precipitaciones.

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en terreno para prestar ayuda a quienes lo necesiten y también para restaurar los servicios que han colapsado producto del sistema frontal.

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