Intensas lluvias en Santiago: Video muestra cómo se inundaron pasos bajo nivel en Macul y Ñuñoa

13 oct. 2026 - 18:24 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a la Región Metropolitana provocaron inundaciones en distintos puntos de Santiago, resultando en pasos bajo nivel anegados y dificultades para el desplazamiento de peatones y automovilistas.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Macul y Ñuñoa, donde se registraron importantes acumulaciones de agua.

En Macul, cuatro vehículos quedaron atrapados en un paso bajo nivel ubicado en el sector de avenida Las Torres con Américo Vespucio. En tanto, en Ñuñoa, el paso bajo nivel cercano al Metro Ñuble debió ser cerrado al tránsito por la acumulación de agua en el lugar.

Cuatro vehículos quedaron atrapados bajo el agua en Macul

El incidente involucró a tres vehículos menores y un camión. El agua cubrió gran parte de los automóviles y Bomberos rescató a seis personas que se encontraban al interior de los automóviles, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Según el alcalde de la comuna, Eduardo Espinoza, se encontraban en buenas condiciones de salud.

El alcalde también identificó otros puntos críticos de la comuna, entre ellos los sectores de Macul con Quilín y Exequiel Fernández con Quilín. Del mismo modo, indicó que el municipio se mantenía monitoreando la situación y pidió conducir con precaución.

Además, el jefe comunal advirtió que la situación también era compleja en otros sectores y llamó a los vecinos a evitar desplazamientos innecesarios. Además, informó que el municipio mantiene habilitada la línea 1444 para recibir reportes de emergencias.

Paso bajo nivel de Metro Ñuble quedó anegado en Ñuñoa

En Ñuñoa, el paso bajo nivel ubicado en el sector de San Eugenio con Carlos Dittborn acumuló una gran cantidad de agua, lo que dificultó el tránsito peatonal y obligó a cerrar el paso a los vehículos. La corriente impedía cruzar con normalidad y algunas personas intentaban avanzar junto a las rejas para llegar al otro lado.

La situación también afectó a quienes buscaban utilizar el Metro Ñuble.

Pasajeros reportaron que la estación se encontraba inundada y cerrada, mientras varias personas esperaban sin saber cómo continuar sus desplazamientos.