Santiago bajo el agua: Inundaciones, autos atrapados, problemas en el Metro y gente caminando descalza para cruzar las calles

13 oct. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja jornada de emergencia climática se vive este martes en la Región Metropolitana tras el intenso sistema frontal acompañado de una fuerte tormenta eléctrica.

La precipitación concentrada en pocas horas provocó el colapso de los sistemas de drenaje fluvial, generando severos anegamientos, interrupciones en el transporte público y múltiples emergencias viales en diversos puntos de la capital.

Pasos bajo nivel colapsados y personas caminando descalzas

Las principales avenidas de Santiago se transformaron en auténticos ríos urbanos. Una de las situaciones más críticas se registra en el límite comunal de Ñuñoa y Santiago centro, específicamente en el paso bajo nivel de Ñuble, a pasos de avenida Vicuña Mackenna.

El paso desnivelado sufrió una rápida acumulación de agua, lo que obligó a los conductores a tomar alternativas en sus trayectos. En otros lugares se reportaron, incluso, vehículos atrapados.

El impacto del agua alcanzó a sectores residenciales y comerciales de Ñuñoa, donde la acumulación del caudal en las aceras y cruces peatonales obligó a numerosos peatones a quitarse el calzado y caminar a pie descalzo para lograr cruzar las calles y llegar a sus destinos.

Problemas en el Metro

La emergencia vial también afectó al transporte masivo. Diversas estaciones de la red de Metro de Santiago registran acumulación de agua en sus accesos y pasillos, complicando el tránsito de los usuarios que buscaban volver a sus casas.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, conducir con extrema precaución ante el riesgo de acuaplaneo y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras la contingencia meteorológica se mantenga sobre la capital.

Todo sobre Megatiempo