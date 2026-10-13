Carpas dispuestas para actividad cedieron: Así quedó el palacio de La Moneda tras fuertes granizos en Santiago Centro

13 oct. 2026 - 17:07 hrs.

Ni el Palacio de La Moneda se salvó de las inclemencias del tiempo, luego del paso del sistema frontal que afecta a la región Metropolitana durante este martes. En la sede de gobierno se disponían a realizar una actividad, pero los techos dispuestos para aquella cedieron, ante el peso de los granizos y el viento en la capital.

La periodista de Meganoticias, Sylvia Córdova, relató lo sucedido, mostrando además cómo quedaron los patios interiores del recinto ubicado en el centro de Santiago, especialmente el piso prácticamente blanco con las pequeñas esferas de hielo.

Ante lo sucedido, en el palacio evaluaban realizar la actividad bajo techo, debido a que la lluvia continuaba en la zona céntrica.

Debido a lo sucedido, desde Senapred informaron que se decreta Alerta Roja para la región Metropolitana.

El sistema frontal además ha creado trastornos en el sistema público de movilización en Santiago. Metro de Santiago informó el cierre de al menos una estación debido a la inundación provocada ante las fuertes lluvias.

Las comunas donde está lloviendo en Santiago

Las precipitaciones más intensas se registran en San José de Maipo, mientras que los primeros granizos se hicieron presentes en Vitacura. Asimismo, en Las Condes ya hay chubascos, lo que tiene a las autoridades monitoreando la situación, debido al aluvión de la semana pasada.

Según lo reportado por el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, usuarios le informaron de tormentas eléctricas también en Peñalolén.

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