El suelo quedó blanco: Videos muestran intensa caída de granizos en distintas comunas de Santiago

13 oct. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Lluvias, granizos y truenos han afectado la tarde de este martes a diversas comunas de la Región Metropolitana, producto de un sistema frontal que estaba anticipado.

A través de diversos videos que han llegado a Meganoticias, se puede ver que han caído granizos en distintos puntos de la capital, los que han provocado algunos inconvenientes para los peatones y conductores.

Es importante precisar que este sistema frontal se da a pocos días del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, por lo que las autoridades y organismos pertinentes se encuentran monitoreando la situación.

En medio de este sistema frontal, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que se canceló la alerta roja por remoción en masa en la Región Metropolitana.

Mira acá algunos registros de granizos en la RM

Las Condes

Recoleta

Providencia

Macul

Ñuñoa

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