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Declaran Alerta Roja en la Región Metropolitana por evento de tormentas eléctricas

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se declaró Alerta Roja para la Región Metropolitana por un evento de tormentas eléctricas, que hasta ahora ha dejado lluvia, granizos y truenos e inundaciones en diversos sectores.

Son varios los registros de redes sociales que han evidenciado calles con agua acumulada a raíz de las intensas precipitaciones, provocando algunos problemas de desplazamiento.

Cabe destacar que el peak de precipitaciones ocurre durante la "hora punta", en donde suele aumentar el flujo en estaciones de Metro y también en las calles.

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Al declararse Alerta Roja, se movilizan los recursos de emergencia, se refuerzan las cuadrillas desplegadas y se preparan los operativos para evacuar los sectores afectados, si así fuera necesario.

Clientes sin suministro eléctrico

A las 16:00 horas de este martes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comunicó que hay 27.981 clientes sin energía eléctrica en la Región Metropolitana.

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Las comunas más afectadas son Quilicura, Lampa, Renca y La Reina, aunque también hay cortes en sectores de Providencia, Peñalolén y Santiago centro.

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