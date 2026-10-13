Tormenta eléctrica genera inconvenientes en el Metro: Hay accesos parciales y activan "programa lluvia"

13 oct. 2026 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

La tormenta eléctrica registrada en la tarde de este martes 13 de octubre está generando inconvenientes en algunas estaciones de Metro, donde se ha ido acumulando agua en los pasillos, por ejemplo, en Pedro de Valdivia, en Providencia.

De acuerdo a lo anterior, el tren subterráneo estableció el "programa lluvia" en Líneas 2 y 5, lo que quiere decir que los vagones circularán a una menor velocidad.

A su vez, el organismo destacó en sus redes sociales que hay algunos accesos parciales en la Línea 1.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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