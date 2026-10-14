Gobierno anuncia garantía para transportistas ante alza del diésel: Así funciona y estos son los requisitos

14 oct. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó un nuevo instrumento de garantías estatales para facilitar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de transporte de carga por carretera, en medio del aumento de los costos operacionales por las sucesivas alzas del precio del diésel durante 2026.

Se trata de "Fogain Transporte", mecanismo aprobado por el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que permitirá respaldar hasta el 95% de los créditos solicitados por microempresas y hasta el 90% en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de acceso a préstamos y entregar mayor liquidez a un sector que ha advertido dificultades para absorber el encarecimiento del combustible.

Según las estimaciones del Gobierno, el instrumento podría movilizar cerca de $205 mil millones en financiamiento.

"Este es el apoyo más potente que ha recibido el transporte de carga desde la pandemia. Hoy no existe en Chile ninguna garantía estatal que llegue al 95%, y eso cambia las reglas del juego: por primera vez los bancos van a poder prestarle a miles de pymes transportistas que hoy quizás no califican", afirmó el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler.

¿Cómo funciona?

Las coberturas tendrán límites diferenciados según el tamaño de cada empresa. Para las microempresas, el tope será de 2.000 UF, equivalentes a unos $82 millones.

En las pequeñas empresas llegará a 5.000 UF -cerca de $205 millones- y en las medianas, a 12.000 UF, alrededor de $493 millones.

Los recursos podrán destinarse a capital de trabajo, inversiones y refinanciamiento de deudas.

"Para un camionero que hoy paga un millón de pesos al mes, eso puede significar hasta medio millón más en el bolsillo para seguir en la ruta. Esto no es un subsidio ni un parche: es liquidez y plazo para que el que mueve a Chile pueda seguir moviéndolo", sostuvo el subsecretario.

La autoridad recalcó que la medida no corresponde a una transferencia directa de dinero a los transportistas, sino a una garantía estatal que respalda parte de los préstamos y facilita que las empresas accedan a financiamiento en mejores condiciones.

Los requisitos para acceder

Podrán solicitar este respaldo las empresas de menor tamaño que tengan registrado ante el Servicio de Impuestos Internos el giro de transporte de carga por carretera, correspondiente al código 492300.

Entre las condiciones se establece que no mantengan una mora superior a 90 días con la institución financiera ni estén sometidas a un procedimiento concursal. También se permitirá refinanciar créditos que registren hasta 90 días de atraso.

El programa utilizará el patrimonio existente del sistema de coberturas Fogain, por lo que no requiere cambios legales. El monto total de las garantías no podrá superar los 4,6 millones de UF, equivalentes a cerca de $189 mil millones.

Tras la aprobación del Consejo de Corfo, el organismo deberá establecer las normas especiales para su operación. Una vez tramitada la resolución correspondiente, el instrumento estará disponible en bancos, cooperativas y otras instituciones financieras que operan con Fogain. Las operaciones podrán cursarse hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida se anuncia en medio de los llamados de los gremios del transporte de carga para que el Ejecutivo adopte acciones frente al alza del diésel, combustible que ha incrementado los costos de operación de los camioneros y presionado las finanzas de las empresas más pequeñas.

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