Gobierno activa la ficha FIBE por sistema frontal en la Región Metropolitana: La medida rige en 9 comunas

09 oct. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Ante las graves emergencias derivadas del reciente sistema frontal en la Región Metropolitana —que causó severos aluviones y daños estructurales en comunas como Las Condes—, el Gobierno activó la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

La medida fue dada a conocer por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien explicó que la prioridad inmediata del Ejecutivo es realizar el catastro en terreno de las viviendas afectadas para determinar el nivel de daño y gestionar las ayudas correspondientes para las familias damnificadas.

"Ya se activó la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en nueve comunas de la Región Metropolitana", fueron las palabras de la ministra.

Resguardo, insumos de emergencia y albergues

Junto con el levantamiento de información mediante la ficha FIBE, la autoridad destacó la importancia de garantizar resguardo y condiciones dignas a las personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Respecto a la aplicación de la encuesta, los municipios cuentan con personal capacitado para visitar los domicilios de las zonas damnificadas, con posibilidad de ser reforzado por personal del nivel central.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de las juntas de vecinos y las redes sociales municipales para saber cuándo se realizarán los catastros en sus sectores.

La continuidad de las clases y el funcionamiento de los recintos utilizados como refugio se irán evaluando día a día para priorizar la seguridad de las personas y volver paulatinamente a la normalidad.

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