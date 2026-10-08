Carabineros ayuda a peatones a cruzar en medio de aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 19:57 hrs.

¿Qué pasó?

La emergencia continúa generando dificultades para desplazarse por distintos puntos de Las Condes. En un despacho en vivo desde la comuna, se registró el momento en que funcionarios de Carabineros ayudaron a peatones a cruzar una de las zonas afectadas por el agua y el barro.

La situación fue registrada durante un despacho del periodista Roberto Saa, en la esquina de Paul Harris con Camino El Alba, donde el flujo de agua no ha cesado y dificulta el tránsito de personas.

Ante la fuerza del agua, Carabineros y otras personas formaron una especie de cadena humana para ayudar a los peatones a cruzar de un lado a otro, debido a que algunos no logran hacerlo por sus propios medios y corren riesgo de caer.

Personas intentan regresar a sus hogares

En medio de la emergencia, todavía son numerosas las personas que buscan desplazarse por el sector para poder regresar a sus hogares.

Sin embargo, el escenario se ha complicado debido a la falta de transporte público. De acuerdo con el reporte desde el lugar, no hay locomoción colectiva disponible en el sector, mientras que la estación Los Dominicos se encuentra cerrada debido a las condiciones generadas por el desplazamiento del agua.

El flujo de agua continúa descendiendo hacia ese sector, aumentando las dificultades para quienes necesitan movilizarse.

Complejo escenario en Las Condes

La situación se mantiene compleja en distintos puntos de la comuna, luego del aluvión generado por la activación de quebradas producto de las intensas precipitaciones.

Equipos de emergencia permanecen desplegados mientras las autoridades monitorean la evolución del fenómeno y coordinan las medidas necesarias para resguardar a las personas.