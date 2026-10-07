Mujer fallece tras ser atropellada por bus RED en Santiago Centro: Conductor quedó detenido

07 oct. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer murió durante la tarde de este miércoles tras ser víctima de un atropello en la intersección de Manuel Rodríguez con Bernardo O'Higgins, en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho involucró a un bus RED que se encontraba en servicio y que, al momento del accidente, llevaba pasajeros en su interior. Tras la emergencia, se dispuso un amplio procedimiento policial en el lugar.

El mayor Nicolás Silva, comisario de la 32ª Comisaría de Tránsito, explicó que por instrucción de Fiscalía concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para realizar las pericias correspondientes.

Investigan las causas del accidente

“Efectivamente durante las horas de la tarde, aquí en la intersección de Manuel Rodríguez con Bernardo O'Higgins, ocurrió un siniestro del tipo atropello en la cual desgraciadamente resultó una persona fallecida. A raíz de lo anterior se dispuso la concurrencia por parte de Fiscalía de personal SIAT, quien desarrolló las pericias de rigor en este sector”, señaló el mayor Silva.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el mayor Silva precisó que la víctima “es una persona de sexo femenino, adulto”.

Respecto de la dinámica del accidente, el oficial indicó que todavía es materia de investigación. En particular, no se ha establecido si la víctima habría cruzado por un lugar no habilitado.

En tanto, el conductor del bus quedó inicialmente en calidad de detenido. Por disposición de Fiscalía se le realizaron los exámenes correspondientes. Sin embargo, el mayor Silva señaló que no se referiría a los resultados de dichos procedimientos.

“Por lo pronto es una condición de detenido. Una vez que se le entreguen todos los antecedentes a la Fiscalía, indica si es citado o bien pasó un posible control de emergencia”, explicó.

Producto del procedimiento se generaron cortes y desvíos de tránsito en Bernardo O'Higgins, con gestión hasta la altura de avenida Portugal. Personal especializado continuó trabajando en el sitio del suceso para establecer las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.