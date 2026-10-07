Lluvias no dan tregua: Anticipan nuevos sistemas frontales para octubre

07 oct. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

La inestabilidad atmosférica continuará durante los próximos días en distintas zonas del país, con chubascos, probabilidad de tormentas eléctricas y nuevos sistemas frontales en camino.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, adelantó que "nuevamente se van a presentar precipitaciones en la zona central" y calificó como "muy probable" la llegada de un nuevo sistema frontal durante los próximos días.

El escenario contempla precipitaciones en sectores de la zona centro-norte, mientras que en la Región Metropolitana persistirá la inestabilidad, con posibles chubascos aislados y tormentas eléctricas.

Chubascos y posibles tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

Durante las próximas horas, se esperan chubascos aislados en la Región Metropolitana, principalmente durante la tarde, junto con la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores.

Para este jueves se proyecta una temperatura cercana a los 18°C en Santiago, en una jornada que continuará marcada por la inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico entregado por Aguilera, estas condiciones serán parte de un escenario que seguirá cambiando durante los próximos días.

Dos sistemas frontales se proyectan para el fin de semana largo

Para el fin de semana largo se proyecta el avance de dos sistemas frontales: El primero se desarrollaría durante el sábado en la zona sur, con un sistema que comenzaría su avance por la Región de Aysén.

Posteriormente, desde el lunes se espera la llegada de otro sistema frontal que avanzaría hacia la zona central y centro-norte del país.

Según explicó la meteoróloga, este nuevo sistema podría generar precipitaciones en sectores de la zona central y centro-norte: "Nuevamente se van a presentar precipitaciones en la zona central. Es muy probable", señaló Aguilera al proyectar las condiciones meteorológicas para los próximos días.

El sistema tendría características más débiles a medida que avance hacia algunos sectores de la zona central, pudiendo generar períodos de nubosidad y precipitaciones de menor intensidad.

Entre las regiones que podrían verse afectadas por este nuevo escenario se encuentra Coquimbo, donde se proyectan precipitaciones de características débiles. La evolución del sistema será clave para determinar la intensidad y extensión de las lluvias en la zona centro-norte.

Octubre continuará marcado por la inestabilidad

El escenario meteorológico no se limitaría al próximo sistema frontal. De acuerdo con el pronóstico, la inestabilidad atmosférica continuaría durante octubre, con nuevos episodios de precipitaciones en distintas zonas del país.

Así, tras las lluvias registradas durante los primeros días del mes, se mantiene la posibilidad de nuevos eventos de precipitaciones en la zona central y centro-norte durante las próximas jornadas.