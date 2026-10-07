Rescate aéreo en Talagante: Evacúan a personas aisladas por aumento del caudal del río Mapocho

07 oct. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo operativo de emergencia se desarrolló este miércoles en Talagante, luego de que siete personas quedaran aisladas en un sector del río Mapocho producto del aumento del caudal. Entre ellas había dos menores de edad, quienes debieron ser evacuados con apoyo de Carabineros.

La emergencia se registró en un sector del campamento ubicado en la ribera del río, donde el agua ingresó hasta las viviendas y dejó a algunas personas imposibilitadas de salir por sus propios medios. En un primer procedimiento, Bomberos y funcionarios municipales rescataron a dos personas y a dos perros utilizando cuerdas y otras maniobras.

Ante la dificultad para acceder al sector donde permanecían las demás personas, Carabineros desplegó un helicóptero de la Prefectura Aérea equipado con una grúa lateral. El operativo contempló primero un reconocimiento del área debido a la presencia de cables que podían dificultar el vuelo.

El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, explicó que la prioridad era concretar la evacuación de manera segura y advirtió que el aumento del caudal podía continuar. “A estas personas hay que evacuarlas ahora, no queremos que pasen allí menos todavía la noche”, señaló.

Finalmente, el helicóptero comenzó a trasladar a las personas hasta el estadio municipal de Talagante, donde se coordinó la presencia de personal médico y ambulancias para evaluar su estado de salud. Según informó el alcalde Sebastián Rosas, las personas rescatadas no presentaban lesiones y el operativo contemplaba nuevos viajes para completar la evacuación.

Alcalde pide erradicar el campamento

El alcalde de Talagante sostuvo que el sector corresponde al cauce del río y que las viviendas se encuentran instaladas en una zona de alto riesgo. “Estamos en medio del río, son más de 620 viviendas”, afirmó, señalando que el campamento lleva más de una década en el lugar.

El jefe comunal también planteó la necesidad de una intervención del Estado para buscar una solución habitacional para las familias. “No son las condiciones dignas para que alguien viva acá y, segundo, es una zona de riesgo y es una bomba de tiempo”, sostuvo, luego de recordar que el sector ya había sido evacuado anteriormente por emergencias asociadas a las lluvias.