Complejo rescate de perrito en el río Mapocho: Equipos trabajan para sacarlo de la ribera en Las Condes

07 oct. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo operativo de rescate se desarrolla durante la tarde de este miércoles en el río Mapocho, luego de que un perrito quedara atrapado en la ribera, en el sector de Costanera Sur con Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes.

El animal, que fue bautizado por quienes han seguido su situación como “El Rusio”, lleva varias horas intentando salir del lugar y se encuentra visiblemente agotado. De acuerdo con la información entregada durante un despacho de Meganoticias Alerta, el perro continúa respirando y se mantiene bajo monitoreo mientras los equipos trabajan para lograr sacarlo de manera segura.

La situación generó la preocupación de vecinos y transeúntes, quienes durante la jornada comenzaron a alertar sobre la presencia del animal y etiquetaron a la Municipalidad de Las Condes para solicitar ayuda.

Bomberos, Carabineros y seguridad municipal trabajan en el rescate

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que los equipos municipales se movilizaron luego de recibir el reporte de un ciudadano que advirtió sobre la situación: “Quiero agradecer a Sebastián, un ciclista que nos etiquetó en Instagram. Gracias a ese reporte de ese ciudadano que decidió no pasar de largo, movilizamos nuestra seguridad municipal”, señaló.

En el lugar también se encuentran voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros, además de personal de la 15ª Compañía de Bomberos de Las Condes.

Los equipos cuentan con una jaula que será utilizada para intentar capturar al animal, retirarlo desde la ribera del río y trasladarlo hacia la Veteriaria Municipal de la comuna.

La fuerte corriente dificulta las labores

Uno de los principales factores que ha complicado el procedimiento es la fuerza de la corriente del río Mapocho. Debido a las condiciones del lugar, los equipos se encuentran monitoreando constantemente la situación para evitar poner en riesgo tanto al animal como a las personas que participan del operativo.

San Martín señaló que se ha trabajado arduamente para concretar el rescate y que el objetivo es sacar al perrito de forma segura.

Una vez que sea retirado del río, “El Rusio” será trasladado hasta la Veterinaria Municipal de Las Condes, donde recibirá atención y los primeros auxilios correspondientes.

Sector permanecerá cerrado durante el operativo

Mientras continúan las labores, se dispuso el cierre del sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar que personas se acerquen al área donde se desarrolla el rescate.

De acuerdo con lo informado, el sector permanecerá cerrado desde avenida Vitacura mientras se mantiene el procedimiento para sacar al animal.

Por ahora, los equipos continúan monitoreando al perrito, que pese al agotamiento se mantiene con vida, mientras se busca concretar su rescate desde la ribera del río Mapocho