Incendio de gran magnitud afectó al Teatro Municipal de Maipú: Emergencia se encuentra controlada

07 oct. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran envergadura se registró en horas de la tarde en las instalaciones del Teatro Municipal de Maipú, ubicado en Avenida Los Pajaritos con Chacabuco, en la Región Metropolitana.

Diversos registros audiovisuales captados en las inmediaciones del inmueble, ubicado a pocos pasos de la principal plaza de la comuna, permiten dimensionar la magnitud del incendio.

La emergencia comenzó cerca de las 16:00 horas al interior del recinto, ubicado en avenida Los Pajaritos con Chacabuco, lo que generó un amplio despliegue de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos de Maipú activó tres alarmas y concurrieron las nueve compañías de la comuna, además de apoyo de unidades de otras comunas.

Incendio se encuentra controlado

El siniestro provocó la evacuación de las personas que se encontraban en el interior y en las inmediaciones del recinto.

Carabineros desplegó además un operativo para realizar desvíos de tránsito y facilitar el trabajo de Bomberos en el interior del edificio. TransporteInforma reportó la suspensión del tránsito en avenida Pajaritos en ambos sentidos, entre 5 de Abril y Chacabuco, debido a la emergencia.

Según explicó el mayor de Carabineros Felipe Schulz, había trabajadores de una empresa externa que realizaba labores en el teatro, quienes fueron evacuados tras iniciarse la emergencia.

“El incendio está controlado y están terminando de realizar el apagado de este en los diferentes sectores del interior del edificio”, explicó el oficial.

“Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni trabajadores tampoco”, cerró.

Aunque el fuego ya se encuentra controlado, Bomberos continúa trabajando al interior del Teatro Municipal de Maipú para completar las labores de extinción en los distintos sectores del edificio. La causa y el origen del incendio aún son materia de investigación.