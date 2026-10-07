Familiares buscan a Nicolás: Salió rumbo a su trabajo en sector de Metro Baquedano y no volvió a ser contactado

07 oct. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares y cercanos de Nicolás Coronado buscan urgentemente dar con su paradero, luego de que el joven saliera durante la tarde de este miércoles 7 de octubre desde la Fundación Amigos de Jesús, ubicada en Cerro Navia, en la Región Metropolitana, y desde entonces no se tengan noticias sobre su ubicación.

Según la información difundida por su entorno, Nicolás salió cerca de las 17:00 horas con destino a su lugar de trabajo, “Rey de las Micheladas”, en el sector de Metro Baquedano.

Para realizar este trayecto, el joven habría abordado un bus del recorrido 505. Desde ese momento, sus familiares y cercanos no han logrado establecer contacto con él y solicitan colaboración ciudadana para encontrarlo.

Número de contacto

Al momento de su desaparición, Nicolás vestía una polera negra, pantalón negro, lentes de marco oscuro y un colgante amarillo con una medalla, elementos que podrían ayudar a reconocerlo.

Quienes tengan cualquier información que permita conocer su paradero pueden comunicarse de manera inmediata al número +56 9 9912 0324.