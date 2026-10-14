Poduje anuncia "Operación Sitio 2.0": Plan busca entregar terrenos de forma anticipada a familias que esperan casa

14 oct. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció el lanzamiento de la denominada "Operación Sitio 2.0". Esta nueva estrategia tiene como objetivo principal otorgar terrenos a las familias que esperan una solución habitacional, adelantando la entrega de una propiedad física antes de completar los procesos de urbanización y construcción de las viviendas definitivas.

La autoridad explicó que el plan surge luego de que los recursos solicitados por la cartera no lograran el incremento esperado.

Aunque el presupuesto contempla un aumento del 5,8%, la cifra quedó lejos del 24% requerido para financiar los 40.000 subsidios proyectados, debiendo conformarse con 26.000 cupos. Para compensar los 14.000 subsidios faltantes, el ministerio recurrirá a la entrega masiva de terrenos, informó Radio Bio-Bio.

Los detalles de la iniciativa

Para materializar la iniciativa, el titular del Minvu dijo que está trabajando con un equipo especializado de arquitectos, topógrafos y dibujantes encargados de seccionar diversos terrenos —en un proceso coordinado con Bienes Nacionales— en parcelas aproximadas de 300 metros cuadrados.

De esta manera, se busca entregar un bien tangible a las familias que enfrentan largos años de espera y la incertidumbre de no contar con una solución definitiva.

El secretario de Estado enfatizó que el propósito fundamental es aliviar la angustia y la larga espera que sufren miles de hogares vulnerables en el país, entregando un espacio propio de manera anticipada mientras se avanza paulatinamente en las etapas posteriores de urbanización y edificación de las viviendas.

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