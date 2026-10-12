"Viviendas en pésimas condiciones": Poduje no descarta relocalizar familias en villa afectada por deslizamientos en Arauco

12 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a visitar la Villa Mirador de Arauco, región del Biobío, en donde varias viviendas se encuentran en riesgo por deslizamientos de tierra y fracturas en el terreno. En el lugar, el titular del Minvu comprometió soluciones a los vecinos.

"Viviendas en pésimas condiciones"

"Acá estamos ante un suelo que es inestable, con taludes que no están controlados ni resisten la carga y con viviendas que están en pésimas condiciones", sostuvo el secretario de Estado en Meganoticias Alerta.

Sobre este último punto, Poduje explicó que "como el suelo es inestable y está lleno de humedad, esta brota y la gente vive llena de hongos al interior de las casas. Tenemos 138 casas con problemas".

El ministro responsabilizó de esta situación a la empresa Martabid, que el año 2014 entregó estas viviendas, que son una solución habitacional para los damnificados del terremoto de 2010.

"La empresa Martabid tiene que responder por esto, tiene muchos contratos con el Estado y quiere tener más (...) Yo espero que se hagan responsables de lo que ocurrió acá", dijo sobre la actitud que espera de la empresa para dar una solución a las 300 familias que están en riesgo.

Minvu compromete soluciones

Esta mañana Iván Poduje firmó una "carta compromiso" con las medidas tras su visita:

Abordar problemas de humedad de las viviendas.

de las viviendas. Cerrar la calle donde se han producido las grietas y hacer una intervención para que no siga entrando agua en el socavón.

para que no siga entrando agua en el socavón. Estudio de mecánica de suelos financiado por la empresa constructora.

financiado por la empresa constructora. Medidas para estabilizar el terreno y los muros afectados.

En el caso de que el estudio, que demorará tres meses, arroje una reparación muy compleja y costosa, el titular del Minvu afirmó que las familias afectadas deberán ser relocalizadas a viviendas nuevas.

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