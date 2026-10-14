Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Estos son los montos mínimos de ahorro

14 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó la versión 2.0 de la Tarjeta Banco de Materiales “Tu Casa a Tu Pinta”, beneficio que entrega financiamiento para comprar materiales destinados a la reparación y el mejoramiento de viviendas.

La iniciativa amplió sus alternativas de reparación e incorporó cambios en los requisitos para llegar a más familias. Sin embargo, para acceder al beneficio, los postulantes deben contar con un ahorro previo en su cuenta de vivienda, cuyo monto depende del tipo de arreglo que quieran realizar.

¿Cuáles son los montos mínimos de ahorro?

De acuerdo con los antecedentes entregados por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el ahorro exigido varía según la alternativa de mejoramiento seleccionada.

En concreto, los montos mínimos son los siguientes:

Reparación de techo: exige un ahorro de 1 UF y entrega hasta $1.000.000 para arreglar filtraciones, techumbres o tejas dañadas.

y entrega hasta $1.000.000 para arreglar filtraciones, techumbres o tejas dañadas. Mejoramiento de baño: requiere 1 UF de ahorro y permite acceder a un financiamiento de hasta $613.000 para renovar grifería y artefactos sanitarios.

de ahorro y permite acceder a un financiamiento de hasta $613.000 para renovar grifería y artefactos sanitarios. Cambio de pisos: solicita 1 UF de ahorro y otorga hasta $613.000 para instalar piso flotante, porcelanato o cerámica.

y otorga hasta $613.000 para instalar piso flotante, porcelanato o cerámica. Cierre perimetral y seguridad: exige un ahorro de 2 UF y contempla un financiamiento de hasta $1.600.000 para instalar o elevar rejas, reforzar portones o incorporar cámaras de seguridad.

De esta manera, las alternativas de reparación de techos, baños y pisos requieren un ahorro mínimo de 1 UF, mientras que la opción destinada al cierre perimetral y la seguridad exige 2 UF.

¿Cuándo se puede postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

Según confirmó el ministro Iván Poduje, el proceso de postulación comenzará el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2026. Los resultados se darán a conocer durante febrero de 2027.

El trámite será completamente digital y se realizará a través del portal minvu.cl, utilizando ClaveÚnica.

Entre los requisitos informados se encuentran ser mayor de 18 años y jefe o jefa de hogar, pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH), contar con una vivienda —casa o departamento— con un avalúo fiscal igual o inferior a $100 millones y residir en una ciudad o localidad con más de 5.000 habitantes.

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