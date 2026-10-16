"Todavía quedan muchísimas historias por contar": Steffi Méndez comparte emotivo mensaje al retomar una de sus pasiones

16 oct. 2026 - 11:33 hrs.

Steffi Méndez volvió a la actuación y compartió su emoción a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde relató lo significativo que fue reencontrarse con una de las pasiones que la acompaña desde su infancia.

La influencer, que se encuentra en Suecia, participó en un proyecto que pudo ver en la pantalla grande por segunda vez. A través de sus palabras, expresó su agradecimiento por la oportunidad y las ganas de continuar desarrollándose profesionalmente.

“Hay noches que se quedan guardadas en el corazón para siempre”, escribió al comienzo de su publicación, en la que también dedicó palabras a sus compañeros, su familia y las personas que la acompañaron durante esta experiencia.

El regreso de Steffi Méndez a la actuación

En su mensaje, la hija de DJ Méndez recordó el vínculo que mantiene con la actuación y manifestó su entusiasmo por volver a desarrollar esta faceta de su vida.

“Qué lindo fue volver a encontrarme con esta parte de mí, con la actuación, con esa pasión que me acompaña desde que era una niña y que, a pesar de los años y de todos los caminos que ha tomado mi vida, sigue estando ahí, intacta”, expresó.

Además, agradeció haber sido parte del proyecto y mencionó a los actores con quienes compartió la experiencia. También dio las gracias a la Embajada de Chile en Suecia por la invitación.

Uno de los momentos más emotivos de su publicación estuvo dedicado a su padre, DJ Méndez, a quien echó de menos durante la actividad. “Me habría encantado tenerlo ahí, pero por un momento cerré los ojos y me lo imaginé sentado entre todos, mirándome con ese orgullo que siempre me ha transmitido”, escribió.

El especial mensaje de Steffi Méndez a su hijo

La actriz también dedicó unas palabras a su hijo Gio, quien reaccionaba con entusiasmo cada vez que la veía en la pantalla.

“Mi compañero más chiquitito, que cada vez que me veía en la pantalla gritaba «¡MAMÁ!»”, relató. Luego, expresó su deseo de que algún día el pequeño pueda comprender lo importante que fue esta experiencia para ella y sentirse orgulloso de su madre.

Finalmente, Steffi Méndez cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento y una reflexión sobre su futuro en la actuación: “Me voy a dormir con el corazón llenito, con una sonrisa enorme y con la certeza de que todavía quedan muchísimas historias por contar”.

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