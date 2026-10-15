Ministerio de Desarrollo Social busca trabajadores en varias regiones: Sueldos llegan hasta los $4,2 millones

15 oct. 2026 - 18:00 hrs.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de sus diversos organismos dependientes como el FOSIS, Conadi, Senadis y el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mantiene vigentes ofertas laborales para sumar profesionales, técnicos y directivos en distintas regiones del país.

Actualmente, la cartera cuenta con 19 ofertas de trabajo disponibles, con acuerdos a contrata, reemplazos y externos, ofreciendo remuneraciones brutas que superan los $4,2 millones según el cargo y la zona geográfica.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Entre las 19 convocatorias que el ministerio mantiene abiertas a nivel nacional, destacan los siguientes 10 puestos de trabajo:

Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas (CONADI - Calama): Renta bruta de $4.226.586. Postulaciones abiertas hasta el 27 de octubre.

(CONADI - Calama): Renta bruta de $4.226.586. Postulaciones abiertas hasta el 27 de octubre. Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas (CONADI - Santiago): Renta bruta de $3.770.733. Postulaciones abiertas hasta el 27 de octubre.

(CONADI - Santiago): Renta bruta de $3.770.733. Postulaciones abiertas hasta el 27 de octubre. Asesor(a) Jurídico Regional (FOSIS - Santiago): Renta bruta de $3.343.459. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre.

(FOSIS - Santiago): Renta bruta de $3.343.459. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre. Jefatura Unidad Jurídica Regional (Servicio de Protección - Santiago): Renta bruta de $3.205.000. Postulaciones abiertas hasta el 22 de octubre.

(Servicio de Protección - Santiago): Renta bruta de $3.205.000. Postulaciones abiertas hasta el 22 de octubre. Psicólogo(a) de Protección Especializada (Servicio de Protección - Punta Arenas): Renta bruta de $2.162.517. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre.

(Servicio de Protección - Punta Arenas): Renta bruta de $2.162.517. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre. Trabajador(a) Social de Protección Especializada (Servicio de Protección - Punta Arenas): Renta bruta de $2.162.517. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre.

(Servicio de Protección - Punta Arenas): Renta bruta de $2.162.517. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre. Analista de Gestión Financiera Regional (Servicio de Protección - Puerto Montt): Renta bruta de $1.827.026. Postulaciones abiertas hasta el 20 de octubre.

(Servicio de Protección - Puerto Montt): Renta bruta de $1.827.026. Postulaciones abiertas hasta el 20 de octubre. Profesional Sistema de Información y Atención Ciudadana - SIAC (SENADIS - Santiago): Renta bruta de $1.795.024. Postulaciones abiertas hasta el 26 de octubre.

(SENADIS - Santiago): Renta bruta de $1.795.024. Postulaciones abiertas hasta el 26 de octubre. Apoyo Provincial Programa Seguridades y Oportunidades (FOSIS - Cauquenes): Renta bruta de $1.702.969. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre.

(FOSIS - Cauquenes): Renta bruta de $1.702.969. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre. Técnico de Enfermería de Nivel Superior - TENS (Servicio de Protección - Antofagasta): Renta bruta de $913.626. Postulaciones abiertas hasta el 19 de octubre.

¿Qué documentos se necesitan para postular?

Al momento de realizar la postulación en la página de Empleos Públicos, el sistema exige adjuntar en formato digital los siguientes antecedentes obligatorios: Copia de la cédula de identidad, copia del certificado que acredite el nivel educacional requerido por ley para el cargo, copia de certificados que acrediten capacitaciones, postítulos y/o postgrados, según corresponda, copia de certificados o documentos que acrediten la experiencia laboral.

¿Cómo postular a los puestos de trabajo?

Al tratarse de empleos en el sector público, el proceso de selección se realiza de manera 100% digital a través del portal institucional Empleos Públicos.

Para revisar la lista completa con los 19 avisos e iniciar la postulación, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Empleos Públicos. En el buscador de la plataforma, escribir "Ministerio de Desarrollo Social y Familia" o el nombre del servicio específico (FOSIS, CONADI, SENADIS, etc.). Seleccionar la convocatoria de interés para revisar las bases completas, los requisitos específicos y las funciones del cargo. Presionar el botón "Postular a la Convocatoria", e iniciar sesión con ClaveÚnica o usuario registrado para completar el formulario y cargar la documentación requerida.

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