¿Eres persona cuidadora?: Así puedes inscribirte para acceder a beneficios
Las personas que realizan labores de cuidado no remunerado pueden registrarse en el Registro Social de Hogares (RSH) para ser reconocidas como cuidadoras y obtener una credencial que les permite acceder a distintos beneficios.
De acuerdo con el sitio web oficial del Registro Social de Hogares, el trámite se realiza a través de la Ventanilla Única Social, donde se debe ingresar al registro y completar el módulo de Cuidados.
El objetivo del complemento por cuidados es identificar y visibilizar el trabajo de las personas cuidadoras, realizado mayoritariamente por mujeres. Además, la información recopilada contribuye al diseño e implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son los requisitos para obtener la credencial?
Para registrarse y acceder a la credencial de persona cuidadora, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Tanto la persona cuidadora como quien requiere cuidados deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares.
- La persona que recibe los cuidados debe figurar en alguno de los registros administrativos habilitados: el Registro Nacional de Discapacidad, el Programa de Integración Escolar (PIE) permanente, la matrícula en un establecimiento de educación especial o el módulo de salud del Registro Social de Hogares, con dependencia moderada, severa o profunda.
Según la información oficial, pueden registrarse personas mayores de 18 años que entregan asistencia permanente sin recibir remuneración a personas con discapacidad, dependencia funcional o necesidades educativas especiales permanentes que cumplan con las condiciones establecidas.
El sistema distingue entre personas cuidadoras principales, que dedican más horas al día a estas labores, y secundarias, que destinan menos tiempo en comparación con la cuidadora principal.
¿Qué beneficios entrega la credencial?
Una vez reconocida la calidad de persona cuidadora, la credencial permite acceder a atención preferente en sucursales y oficinas de diversas instituciones públicas, entre ellas:
- Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
- BancoEstado.
- Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).
- Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).
- ChileAtiende e Instituto de Previsión Social (IPS).
- Registro Civil e Identificación.
- Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
- Correos de Chile.
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
- Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
La lista también incluye otras instituciones, como la Tesorería General de la República, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Parquemet y Conaf.
Además, la credencial permite acceder a los beneficios materiales disponibles a través de la Red de Empresas Chile Cuida. Para recibir atención preferente, se debe presentar la credencial junto con la cédula de identidad.
¿Cómo obtener la credencial digital o física?
Una vez disponible la credencial, se puede descargar en formato digital o solicitar una versión física desde el Registro Social de Hogares, ingresando a la Ventanilla Única Social.
El sitio oficial (clic acá para acceder) también dispone de una guía paso a paso para orientar a las personas durante el proceso de inscripción.
En caso de dudas, el Registro Social de Hogares informa que se puede llamar a los números 800 104 777 o 800 719 002, opción 1. El horario de atención es de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 19:00 horas.
Cabe señalar que el tramo socioeconómico del Registro Social de Hogares no se considera para obtener la credencial de persona cuidadora y que actualizar esta información no modifica la calificación socioeconómica del hogar.
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