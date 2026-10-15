¿Eres persona cuidadora?: Así puedes inscribirte para acceder a beneficios

15 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Las personas que realizan labores de cuidado no remunerado pueden registrarse en el Registro Social de Hogares (RSH) para ser reconocidas como cuidadoras y obtener una credencial que les permite acceder a distintos beneficios.

De acuerdo con el sitio web oficial del Registro Social de Hogares, el trámite se realiza a través de la Ventanilla Única Social, donde se debe ingresar al registro y completar el módulo de Cuidados.

El objetivo del complemento por cuidados es identificar y visibilizar el trabajo de las personas cuidadoras, realizado mayoritariamente por mujeres. Además, la información recopilada contribuye al diseño e implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la credencial?

Para registrarse y acceder a la credencial de persona cuidadora, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tanto la persona cuidadora como quien requiere cuidados deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares.

La persona que recibe los cuidados debe figurar en alguno de los registros administrativos habilitados: el Registro Nacional de Discapacidad, el Programa de Integración Escolar (PIE) permanente, la matrícula en un establecimiento de educación especial o el módulo de salud del Registro Social de Hogares, con dependencia moderada, severa o profunda.

Según la información oficial, pueden registrarse personas mayores de 18 años que entregan asistencia permanente sin recibir remuneración a personas con discapacidad, dependencia funcional o necesidades educativas especiales permanentes que cumplan con las condiciones establecidas.

El sistema distingue entre personas cuidadoras principales, que dedican más horas al día a estas labores, y secundarias, que destinan menos tiempo en comparación con la cuidadora principal.

¿Qué beneficios entrega la credencial?

Una vez reconocida la calidad de persona cuidadora, la credencial permite acceder a atención preferente en sucursales y oficinas de diversas instituciones públicas, entre ellas:

Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

BancoEstado.

Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

ChileAtiende e Instituto de Previsión Social (IPS).

Registro Civil e Identificación.

Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Correos de Chile.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

La lista también incluye otras instituciones, como la Tesorería General de la República, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Parquemet y Conaf.

Además, la credencial permite acceder a los beneficios materiales disponibles a través de la Red de Empresas Chile Cuida. Para recibir atención preferente, se debe presentar la credencial junto con la cédula de identidad.

¿Cómo obtener la credencial digital o física?

Una vez disponible la credencial, se puede descargar en formato digital o solicitar una versión física desde el Registro Social de Hogares, ingresando a la Ventanilla Única Social.

El sitio oficial (clic acá para acceder) también dispone de una guía paso a paso para orientar a las personas durante el proceso de inscripción.

En caso de dudas, el Registro Social de Hogares informa que se puede llamar a los números 800 104 777 o 800 719 002, opción 1. El horario de atención es de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Cabe señalar que el tramo socioeconómico del Registro Social de Hogares no se considera para obtener la credencial de persona cuidadora y que actualizar esta información no modifica la calificación socioeconómica del hogar.