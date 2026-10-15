Fundación Las Rosas inicia su Colecta Nacional 2026: ¿Cuándo será y cómo colaborar?

15 oct. 2026 - 16:27 hrs.

Fundación Las Rosas dio inicio a su Colecta Nacional 2026 con el apoyo de locatarios de La Vega Central, en Santiago. La campaña busca reunir aportes para contribuir al cuidado y bienestar de más de 2.300 personas mayores que viven en los 28 hogares de la institución a lo largo del país.

La iniciativa tendrá una nueva etapa en las calles durante este viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre, con la participación de voluntarios que invitarán a la comunidad a colaborar con la labor de la organización.

El lanzamiento se realizó en el sector de acceso por calle Antonia López de Bello, en La Vega Central, y contó con música, la presentación de Tambores Mayores —una batucada integrada por personas mayores—, la participación del doble de Sandro y la presencia de Tarrín, el corpóreo de la fundación.

¿A quiénes beneficia la colecta?

Fundación Las Rosas es una organización sin fines de lucro que acoge, cuida y acompaña a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La colecta constituye una de sus principales instancias de recaudación para apoyar esta labor.

Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, destacó el compromiso de los comerciantes con la iniciativa e invitó a locatarios, clientes y a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria.

Por su parte, Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas, valoró el apoyo recibido y subrayó la importancia de reunir esfuerzos para atender a las personas que necesitan cuidados. “Porque ayudar también es una forma de cuidar y, como dice nuestra campaña, ¡ayudar cura el alma!”, expresó.

La institución llamó a la comunidad a participar en esta nueva edición de la colecta, que busca contribuir a la atención integral de las personas mayores que residen en sus hogares.