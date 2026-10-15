Plataforma chilena de criptomonedas pide su quiebra tras millonario fraude y deudas por casi $20 mil millones

15 oct. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un drástico giro judicial tomó el cierre de la conocida plataforma chilena de criptomonedas OrionX. Tras anunciar semanas atrás la suspensión de sus operaciones y congelar los retiros de sus clientes, la compañía dio un paso definitivo y solicitó formalmente su liquidación voluntaria ante el 15.° Juzgado Civil de Santiago, acumulando deudas que bordean los $19.130 millones.

El colapso de la firma tecnológica se desencadenó tras una revisión interna impulsada por su nueva administración para adaptarse a las exigencias de la Ley Fintech, proceso donde quedaron al descubierto graves irregularidades en la protección de los fondos de sus usuarios.

Querella criminal y el origen del millonario "agujero"

Según los antecedentes revelados por La Tercera, previo a congelar sus funciones, la empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público y una querella criminal por administración desleal en contra de dos de sus fundadores y exsocios: Joaquín Díaz (exgerente de tecnología) y Roberto Zibert (exgerente general).

La acción legal se basa en los resultados de una auditoría independiente, la cual detectó una salida de criptoactivos no autorizada por la plataforma (principalmente en Bitcoin, Ethereum, XRP y Polygon) hacia billeteras digitales que no pertenecían a la fintech.

El informe pericial concilió los libros internos de la empresa con los registros públicos e inalterables de la blockchain, constatando una fuga definitiva de USD 6,98 millones (más de 6.800 millones de pesos). Las investigaciones determinaron que los exejecutivos habrían autorizado transferencias no registradas hacia direcciones externas y utilizado fondos de los clientes para invertir en plataformas fuera de la compañía.

¿A quiénes les debe dinero la compañía?

En su presentación ante la justicia, representada por la abogada Ariela Agosin, la firma reconoció que padece una "insuficiencia patrimonial actual" y que el dinero disponible no alcanza para cubrir los saldos depositados en pesos ni las posiciones en criptomonedas que sus miles de usuarios mantenían en sus cuentas.

A esta compleja situación con sus clientes se suma la deuda reportada con sus principales proveedores independientes de infraestructura tecnológica. Entre los montos más elevados destacan los compromisos pendientes con Sumsub Tech Ltd., empresa encargada de los servicios de verificación de identidad de los usuarios (KYC); Fireblocks Ltd., proveedor internacional que suministraba la infraestructura para la custodia y gestión de los criptoactivos; y Amazon Web Services (AWS), firma que mantenía los servidores y el soporte de la plataforma en la nube.

Con el ingreso de la solicitud de liquidación, la justicia civil deberá designar a un liquidador que tomará el control de los bienes restantes de la firma para comenzar el remate y pago a los acreedores según los márgenes de la ley.