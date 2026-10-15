Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Estudiantes de la UDP se manifiestan y exigen mejoras en facultades tras daños provocados por las lluvias en Santiago

¿Qué pasó?

Estudiantes de la Universidad Diego Portales (UDP) iniciaron un paro y manifestaciones por las condiciones en que quedaron algunas facultades tras las lluvias que afectaron a Santiago el pasado martes.

Entre sus demandas, exigen que las instalaciones dañadas cuenten con condiciones adecuadas de infraestructura para recibir a la comunidad universitaria.

Ir a la siguiente nota

Estudiantes cuestionan la respuesta de la universidad

Fuentes estudiantiles indican que no están conformes con la respuesta de la universidad frente a los daños en las instalaciones educativas, por lo que pidieron que se respete el paro.

En esa línea, cuestionan que las clases, evaluaciones y controles de asistencia sigan vigentes pese a la votación que aprobó el paro.

Lo más visto de Nacional

Revisa más registros de la manifestación

Leer más de

Notas relacionadas