Estudiantes de la UDP se manifiestan y exigen mejoras en facultades tras daños provocados por las lluvias en Santiago

15 oct. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Estudiantes de la Universidad Diego Portales (UDP) iniciaron un paro y manifestaciones por las condiciones en que quedaron algunas facultades tras las lluvias que afectaron a Santiago el pasado martes.

Entre sus demandas, exigen que las instalaciones dañadas cuenten con condiciones adecuadas de infraestructura para recibir a la comunidad universitaria.

Estudiantes cuestionan la respuesta de la universidad

Fuentes estudiantiles indican que no están conformes con la respuesta de la universidad frente a los daños en las instalaciones educativas, por lo que pidieron que se respete el paro.

En esa línea, cuestionan que las clases, evaluaciones y controles de asistencia sigan vigentes pese a la votación que aprobó el paro.

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