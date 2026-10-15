Estudiantes de la UDP se manifiestan y exigen mejoras en facultades tras daños provocados por las lluvias en Santiago
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Estudiantes de la Universidad Diego Portales (UDP) iniciaron un paro y manifestaciones por las condiciones en que quedaron algunas facultades tras las lluvias que afectaron a Santiago el pasado martes.
Entre sus demandas, exigen que las instalaciones dañadas cuenten con condiciones adecuadas de infraestructura para recibir a la comunidad universitaria.
Estudiantes cuestionan la respuesta de la universidad
Fuentes estudiantiles indican que no están conformes con la respuesta de la universidad frente a los daños en las instalaciones educativas, por lo que pidieron que se respete el paro.
En esa línea, cuestionan que las clases, evaluaciones y controles de asistencia sigan vigentes pese a la votación que aprobó el paro.
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