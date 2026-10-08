¿Siestas entre clases? Universidad chilena habilita cápsulas de descanso para sus estudiantes

08 oct. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad Alberto Hurtado (UAH) habilitó un espacio con cápsulas de descanso para que sus estudiantes puedan recargar energías entre clases. Está ubicado en el primer piso de la Casa de Estudiantes, dentro del Campo Patrimonial, y cuenta con 12 "mini habitaciones" individuales en total.

Según publicó Las Últimas Noticias, en sus primeros cuatro días de funcionamiento el espacio registró 245 usos, correspondientes a 224 estudiantes distintos.

¿Cómo funcionan las cápsulas?

Cada cápsula mide 92 cm de ancho, 95 de alto y 196 de profundidad, e incluye una colchoneta individual, luz y un enchufe para cargar el celular. Las 12 cápsulas están ubicadas en la misma habitación en forma de litera o camarote, tal como en los barcos, y se asignan por orden de llegada.

Cada alumno debe registrarse en una planilla y, antes de acostarse, debe rociar con aerosol sanitizante la funda de la colchoneta, procedimiento que repite al terminar.

Las reglas son simples: en la sala no se puede hablar por teléfono ni comer, y una encargada vigila las pertenencias y cuida que nadie interrumpa el descanso. Eso sí, los tapones para oídos y los antifaces son bienvenidos.

Las facultades que más las usan

El tiempo máximo registrado hasta ahora es de una hora y media, aunque lo habitual es descansar entre 30 y 60 minutos, ya que es ideal para matar el tiempo durante las ventanas. Por facultad, los alumnos que más han acudido hasta ahora son los de Derecho y Ciencias Sociales (48 estudiantes de cada una), seguidos de Psicología (39), Educación (30) y Economía y Negocios (27).

¿Cómo surgió la idea?

La vicerrectora académica de la UAH, Antonia Larraín, explicó que la idea surgió después de que una comitiva de la universidad visitara una institución jesuita en México que tiene una iniciativa similar.

"Formamos a estudiantes que tienen múltiples demandas, y muchos de ellos no viven tan cerca de la universidad. Quieren dar lo mejor de sí, pero llegan a clases muchas veces después de haber trabajado hasta tarde, de haber cuidado a alguien o habiendo viajado dos horas en transporte público", comentó al citado medio.

Otras iniciativas parecidas en otras universidades

La UAH no es la única que ha incorporado espacios de pausa para sus alumnos. La Pontificia Universidad Católica tiene sillones de masaje en cuatro de sus bibliotecas, y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuenta con una Sala de Bienestar Sensorial, con aromaterapia, audífonos de cancelación de ruido y balones de yoga.

La Universidad de Magallanes instaló una Sala de Calma con apoyo de profesionales, mientras que la UC de Temuco habilitó un Espacio de Autorregulación y Bienestar al aire libre.

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