Junaeb ya prepara la TNE 2027: ¿Quiénes deben tomarse la foto del pase escolar y hasta cuándo hay plazo?

08 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ya inició el proceso de captura anticipada de fotografías para la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2027, con el objetivo de adelantar la entrega del pase escolar para el próximo año.

La campaña, que se desarrolla desde octubre y se extenderá hasta fines de noviembre, contempla cerca de 3 mil módulos de atención en más de 2.500 establecimientos educacionales a lo largo del país.

¿Quiénes deben tomarse la foto de la TNE?

El proceso está dirigido a cerca de 300 mil estudiantes de cuarto y octavo básico de todo Chile, quienes durante 2027 pasarán a quinto básico y primero medio, respectivamente.

La fotografía busca adelantar la elaboración de la nueva tarjeta para que los estudiantes puedan contar con su TNE desde el comienzo del año escolar.

El trámite se puede realizar directamente en el establecimiento educacional, mediante el capturador web y con el apoyo del encargado de la TNE de cada colegio.

¿Hasta cuándo hay plazo?

La captura de fotografías estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026. Quienes no realicen el trámite dentro de ese período deberán tomarse la fotografía durante el inicio del año escolar 2027, lo que podría retrasar la entrega de la TNE.

"Estamos sacando la fotografía con tiempo, para que así el próximo año, ojalá en marzo, a más tardar en abril, los alumnos ya tengan su TNE", señaló el director nacional de Junaeb, Fernando Peña.

¿Qué pasa con los estudiantes de educación superior?

Los estudiantes de educación superior tendrán un calendario diferente. Para ellos, el proceso de captura fotográfica de la TNE 2027 comenzará en enero de 2027.

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