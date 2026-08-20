Fiscalización detecta uso irregular del pase escolar: 25 mil TNE están bajo investigación

20 ag. 2026 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización realizada en la Alameda Bernardo O'Higgins, a la altura de Avenida España, detectó a adultos utilizando la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) sin ser sus titulares. Durante el operativo fueron requisadas al menos seis tarjetas.

Marcela Fuentes, jefa de la División de Fiscalización del Ministerio de Transportes, explicó que existen dos principales formas de mal uso: un mercado negro de TNE que opera a través de redes sociales y Marketplace, y el traspaso de las tarjetas entre familiares.

Mal uso de las tarjetas

"Una tiene relación con una especie de mercado negro que existe, que se vende a través de redes sociales, de marketplace, donde puede ser alguna tarjeta que te encontraste, que fue robada y que se vende. Se da mucho también que los mismos familiares utilizan la de los hijos o la del familiar."

Actualmente, existen cerca de 25 mil tarjetas bajo investigación por movimientos sospechosos. De ellas, alrededor de 100 ya fueron bloqueadas y otras 170 están en proceso de bloqueo.

Según los antecedentes entregados durante la fiscalización, el perjuicio fiscal potencial asociado al mal uso de las tarjetas de educación básica alcanza unos US$800 mil mensuales.

Riesgos del mal uso de la TNE

La TNE permite a estudiantes de educación básica acceder gratuitamente al transporte público. Sin embargo, cuando un adulto utiliza una tarjeta que no le corresponde, puede ser citado al Juzgado de Policía Local y arriesgar una multa de hasta 3 UTM.

Además, la nueva ley establece que, en caso de reincidencia, el beneficio del titular puede ser suspendido por un período de uno a dos años. Es decir, un estudiante podría perder temporalmente su beneficio si un familiar utiliza de manera irregular su tarjeta.

Durante el procedimiento, un pasajero opuso resistencia al control y agredió a dos fiscalizadores, un inspector y una inspectora del Ministerio de Transportes. El sujeto terminó detenido tras la intervención de Carabineros.

Desde el Ministerio recalcaron que estas fiscalizaciones se realizan diariamente en distintos puntos de Santiago y que el seguimiento no termina cuando una persona logra utilizar una TNE irregularmente.