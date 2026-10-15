La experiencia inmersiva inspirada en Vivaldi que llega a Santiago: ¿Cómo conseguir entradas?

15 oct. 2026 - 16:55 hrs.

Una experiencia que combina música clásica, tecnología y fantasía llegará a Santiago a fines de octubre. Se trata de “Estaciones”, un espectáculo inspirado en Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi que invita al público a sumergirse en una historia acompañada de hologramas, efectos visuales y música interpretada en vivo.

La propuesta contempla una puesta en escena de 60 minutos que combina música neoclásica contemporánea a cargo de un cuarteto de cuerdas, mapping, hologramas y un sistema de audio inmersivo. La experiencia busca reunir a distintas generaciones en torno al arte y el entretenimiento, en una invitación a dejar los teléfonos por un momento y compartir en familia.

Creado por Grupo Toso para el catálogo Even Flow Experience, el espectáculo llegará al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes después de una pretemporada con funciones agotadas en el Teatro Centro Cultural Las Condes. Las presentaciones de octubre marcarán el inicio de su temporada oficial 2026-2027.

Una historia inspirada en las etapas de la vida

El relato de “Estaciones” sigue a una niña a través de cuatro momentos de su vida, utilizando los cambios de la naturaleza como una metáfora de su crecimiento. La primavera representa el nacimiento y los primeros descubrimientos; el verano, la adolescencia y sus transformaciones; el otoño, la madurez y la consolidación de proyectos; mientras que el invierno marca el cierre de este viaje.

La obra está pensada para públicos de distintas edades, desde niños a partir de los seis años hasta jóvenes y adultos. A través de la música en vivo y los recursos tecnológicos, la propuesta busca acercar la música clásica a nuevas audiencias mediante una experiencia escénica inmersiva.

¿Cuándo es y cómo comprar entradas para “Estaciones”?

El espectáculo tendrá dos funciones únicas, el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, ambas a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte 660, piso -2, en la comuna de Las Condes.

Las entradas tienen precios que van desde los $22.000 hasta los $35.000, sin considerar el cargo por servicio. Además, hay descuentos desde un 15% para estudiantes, personas mayores y quienes accedan a convenios.

Los tickets están disponibles a través de los sitios web de Ticketplus (clic acá para acceder) y Fundación CorpArtes (clic acá para acceder). Quienes quieran conocer más sobre la puesta en escena también pueden revisar el tráiler oficial en YouTube.

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