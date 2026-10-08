Se extiende temporada de esquí: Conocido centro anuncia que operarán hasta el 8 de noviembre

08 oct. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

La temporada de esquí se extenderá más allá de lo habitual en la cordillera de la Región Metropolitana, luego de las intensas nevadas registradas durante las últimas semanas. Las condiciones permitieron que los principales centros de montaña modificaran sus fechas de cierre, aunque con diferencias entre cada recinto.

El caso más llamativo es el de Valle Nevado, que anunció que mantendrá sus pistas abiertas hasta el próximo 8 de noviembre, algo que ocurrirá por primera vez desde que el centro comenzó sus operaciones hace 38 años.

La decisión responde a las excepcionales condiciones de nieve. En las últimas 48 horas se acumularon cerca de 1,20 metros, mientras que durante todo el invierno la acumulación alcanzó alrededor de 7 metros.

Valle Nevado tendrá su temporada más extensa

“Estamos sorprendidos y comprobando por qué Valle Nevado es reconocido en el mundo: por su nieve”, señaló Dominique Rudloff, gerenta general de Valle Nevado a Emol.

El centro abrió sus puertas el pasado 19 de junio y, con la nueva fecha de cierre, completará 143 días de esquí: “Es inédito mantener la operación hasta el undécimo mes del año y tener una temporada tan extensa”, destacó Rudloff.

La temporada también ha estado marcada por una alta afluencia de público. De acuerdo con la compañía, Valle Nevado registró más de 3.000 visitantes diarios en promedio y una ocupación hotelera superior al 95%.

A esto se suma el creciente interés internacional por Chile como destino de nieve y la puesta en marcha de Aconcagua Ski Residences, nuevo concepto de alojamiento en la montaña que durante su primer invierno llegó a registrar meses con un 90% de ocupación.

Centro apunta a cerrar con cifras récord

Inicialmente, Valle Nevado proyectaba finalizar la temporada el 18 de octubre y superar las 310.000 visitas. Sin embargo, la extensión de las operaciones hasta noviembre abre la posibilidad de que el centro termine el año por sobre esa estimación.

“Estamos frente a una temporada récord, marcada por las excepcionales condiciones de nieve y por un creciente interés por nuestra cordillera”, afirmó Rudloff.

Otro de los hitos destacados por la compañía fue la consolidación de la interconexión con La Parva. Desde 2025, más de 45.000 personas han cruzado entre ambos centros utilizando un mismo ticket o pase de temporada, beneficio que continuará durante el invierno de 2027.

La Parva también evalúa extender su temporada

La abundancia de nieve también llevó a La Parva a prolongar su funcionamiento hasta el 18 de octubre, aunque el centro analiza la posibilidad de extender las operaciones algunos días adicionales.

“Las excelentes condiciones de nieve que tienen actualmente les permiten mantener la temporada hasta el 18 de octubre y, al mismo tiempo, evaluar la posibilidad de seguir unos días más. De concretarse, lo informaremos oportunamente”, explicó Juan Agustín Rodríguez, gerente general de La Parva.

El ejecutivo señaló que, pese a un comienzo más lento de lo esperado, las nevadas de las últimas semanas cambiaron el panorama. El centro ya supera los 130.000 visitantes y proyecta llegar a cerca de 150.000 durante la temporada, cifra que representaría un aumento de aproximadamente 10% respecto de 2025.

El Colorado también mantendrá sus pistas abiertas

Una situación similar se registra en El Colorado, pues confirmó que el centro mantendrá sus operaciones hasta el 18 de octubre, con lo que completará 113 días de temporada: "Pese a haber comenzado más tarde de lo habitual, nos sorprendió con nevadas extraordinarias que hoy nos permiten extender la operación y seguir recibiendo a nuestros visitantes”, destacó Matías López, gerente comercial de Andacor.

El ejecutivo también resaltó el aporte de la nieve fabricada, cuya implementación a plena capacidad en El Colorado y Farellones permitió sostener la operación pese al retraso inicial y disponer de más de 2 kilómetros esquiables en El Colorado.

En cuanto al público internacional, los visitantes brasileños representaron cerca del 80% de las visitas en Farellones y el 25% en El Colorado, consolidándose como el principal mercado receptivo para estos centros, seguido por Argentina.