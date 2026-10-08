Gran desfile navideño ya tiene fecha: Revisa cuándo y dónde será

08 oct. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

Los globos gigantes, carros alegóricos y personajes navideños volverán a recorrer las calles de Santiago con una nueva edición del tradicional Paris Parade, uno de los eventos familiares más esperados de fin de año.

La actividad ya tiene fecha confirmada y contará con un recorrido gratuito y abierto a todo público por la Alameda de Santiago.

¿Cuándo será el Paris Parade 2026?

La edición número 15 del Paris Parade se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.

El evento se desarrollará bajo el lema "Imagina un mundo mejor" y contará con la participación de más de 700 artistas en escena, además de 13 globos gigantes.

¿Cuál será el recorrido?

El Paris Parade comenzará en Avenida Salvador y avanzará por la Alameda en dirección al centro de Santiago, hasta finalizar en las inmediaciones de La Moneda.

La jornada será gratuita, por lo que no será necesario comprar entradas para asistir al recorrido.

Disney volverá con varias novedades

Entre los principales atractivos de esta edición estará nuevamente la presencia de Disney, que participará con 11 globos inspirados en personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Una de las novedades será el debut de un globo de Winnie the Pooh, en el marco de los 100 años de las primeras historias del personaje. También se sumará Mike Wazowski, de "Monsters, Inc.", además de una nueva figura inspirada en Stitch y Trapos.

Estos nuevos globos compartirán el recorrido con otros inspirados en personajes como Simba, de El Rey León; Olaf, de Frozen; Rayo McQueen, de Cars; Spider-Man de Marvel; Buzz Lightyear, de Toy Story; Sebastián, de La Sirenita; y R2-D2 (Arturito), de Star Wars. Y eso no es todo; aún queda una gran sorpresa por revelar.

El cierre del espectáculo será protagonizado por personajes Cencosud, Ralf y Jumbito, este último haciendo su primera aparición en el desfile. También muy pronto se dará a conocer un nuevo personaje que por ahora se mantiene en secreto.

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