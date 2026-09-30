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FFAST 6 llega a Santiago con más de 150 obras y una nueva mirada sobre el arte contemporáneo: Tendrá entrada liberada

El arte contemporáneo volverá a encontrarse con la ciudad a través de FFAST, Festival de Arte Contemporáneo Santiago, que prepara una nueva edición marcada por exposiciones, música, arquitectura y diseño. La propuesta busca acercar la creación a públicos diversos.

La sexta versión tendrá como concepto curatorial “La casa onírica”, una invitación a imaginar el arte como un espacio de encuentro y refugio. La idea propone conectar sueños, emociones y reflexiones en medio de un contexto marcado por constantes cambios.

¿Cuándo se realiza?

Entre el 9 y el 12 de octubre, el edificio NIDO Lucía será el principal escenario del festival, con entrada liberada. Además, entre el 5 y el 12 de octubre habrá una exposición satélite en MUT, ampliando el recorrido cultural hacia otro punto de Santiago.

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La programación reunirá más de 150 creaciones y proyectos seleccionados mediante una convocatoria abierta a artistas de todo Chile. Participarán espacios como Metropolitana, Isabel Croxatto, NAC, Animita, Barco, Judas, 218, Mnwall, Azul Petróleo y Galpón Independencia.

Las propuestas abarcarán artes visuales, arquitectura, diseño y música, con una curaduría desarrollada junto a destacados representantes de cada área. Paola Nava estará a cargo de artes visuales, Rodrigo Sepúlveda de arquitectura y diseño, y Marisol García de la selección musical.

El encuentro también contempla conversatorios, talleres, visitas mediadas y el Ciclo Arte & Ciudad, realizado junto a Campus Creativo UNAB. De esta manera, la programación busca generar instancias de participación y diálogo más allá de las exposiciones.

 
 
 
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Una publicación compartida por FFAST (@ffast.cl)

El edificio NIDO Lucía, donde se concentrará el festival, tiene además un valor arquitectónico particular. Inaugurado en 1969 para recibir a ENDESA, fue proyectado por un equipo encabezado por Luis Larraguibel, junto a Jorge Aguirre, Gastón Etcheverry y Emilio Duhart.

Con sus plantas libres, ventanales y vigas a la vista, el inmueble se convertirá ahora en escenario para una celebración de la creación contemporánea. FFAST 6 cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2026.

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