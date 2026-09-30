FFAST 6 llega a Santiago con más de 150 obras y una nueva mirada sobre el arte contemporáneo: Tendrá entrada liberada
- Por Meganoticias
El arte contemporáneo volverá a encontrarse con la ciudad a través de FFAST, Festival de Arte Contemporáneo Santiago, que prepara una nueva edición marcada por exposiciones, música, arquitectura y diseño. La propuesta busca acercar la creación a públicos diversos.
La sexta versión tendrá como concepto curatorial “La casa onírica”, una invitación a imaginar el arte como un espacio de encuentro y refugio. La idea propone conectar sueños, emociones y reflexiones en medio de un contexto marcado por constantes cambios.
¿Cuándo se realiza?
Entre el 9 y el 12 de octubre, el edificio NIDO Lucía será el principal escenario del festival, con entrada liberada. Además, entre el 5 y el 12 de octubre habrá una exposición satélite en MUT, ampliando el recorrido cultural hacia otro punto de Santiago.Ir a la siguiente nota
La programación reunirá más de 150 creaciones y proyectos seleccionados mediante una convocatoria abierta a artistas de todo Chile. Participarán espacios como Metropolitana, Isabel Croxatto, NAC, Animita, Barco, Judas, 218, Mnwall, Azul Petróleo y Galpón Independencia.
Las propuestas abarcarán artes visuales, arquitectura, diseño y música, con una curaduría desarrollada junto a destacados representantes de cada área. Paola Nava estará a cargo de artes visuales, Rodrigo Sepúlveda de arquitectura y diseño, y Marisol García de la selección musical.
El encuentro también contempla conversatorios, talleres, visitas mediadas y el Ciclo Arte & Ciudad, realizado junto a Campus Creativo UNAB. De esta manera, la programación busca generar instancias de participación y diálogo más allá de las exposiciones.
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El edificio NIDO Lucía, donde se concentrará el festival, tiene además un valor arquitectónico particular. Inaugurado en 1969 para recibir a ENDESA, fue proyectado por un equipo encabezado por Luis Larraguibel, junto a Jorge Aguirre, Gastón Etcheverry y Emilio Duhart.
Con sus plantas libres, ventanales y vigas a la vista, el inmueble se convertirá ahora en escenario para una celebración de la creación contemporánea. FFAST 6 cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2026.
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